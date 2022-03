DETALJI ŠOK AFERE: Mladi srpski glumac ima dečka, tokom s*ksa nosi EROTSKI VEŠ, MREŽASTE ČARAPE i PERIKE!

Jedan od najpoznatijih mladih srpskih glumaca u vezi je sa uspješnim muškarcem, koji je vrlo prisutan u javnom životu i medijima. Njih dvojica su glavna tema glumačkih kuloara.

Izvor: Shutterstock

Oni su, kako tvrde izvori Kurira, već više od godinu dana u vezi, koju su pojedinci tek nedavno otkrili, pa se pročulo, a kako bi zaštitili sebe, njih dvojica se ne pojavljuju zajedno čak ni u velikom društvu na istom mjestu. Oni tako hoće da izbjegnu bilo kakve spekulacije da između njih ima nešto više od prijateljstva. Sklonost ka istom polu obojica kriju kao zmija noge, a kao paravan im služi to što se u javnosti prikazuju kao osobe koje nemaju nikakvog dodira sa pripadnicima gej populacije, ali i da žele da svoj privatni život zadrže za sebe.

Tako se ovaj glumac iz provincije, za kojim uzdišu pripadnice ljepšeg pola, najčešće može vidjeti u društvu atraktivnih djevojaka, dok je na sva pitanja vezana za privatni život i emotivnog statusa do sada vješto izbjegavao odgovor, ističući da ne želi javno da govori o ljubavnom životu, kao i da će javnosti predstaviti samo djevojku za koju je siguran da će odvesti pred oltar. Izvor Kurira koji je do detalja upućen u ovu tajnu vezu, ističe da njihova ljubav trenutno cvjeta, i da bi da žive negdje van Srbije, sigurno i ozvaničili svoju ljubav.

"Oni su ludi jedno za drugim. Upoznali su se preko Instagrama, gdje su jedno drugom mjesecima lajkovali sve fotke. Ni jedan ni drugi nisu znali da obojica vole muškarce, pa je glumčev partner kao stariji i iskusniji, prvi uputio poruku sa komplimetima, ne znajući šta će dobiti kao odgovor. Glumac se zahvalio i uzvratio komplimente, nakon čega su se dogovorili da se i lično upoznaju. Obojica su se složili da je bolje da se vide na nekom tajnom mjestu bez ljudi, pa su se dogovorili da glumac dođe kod budućeg partnera u stan. On mu je pripremio večeru, s kojom se glumac oduševio, a koliko je strast između njih jaka, svjedoči i to da su isto veče završili u krevetu", priča izvor.

Kako sagovornik dalje navodi, glumac i van scene voli da je u raznim ulogama. Naime, on i njegov partner imaju posebne fetiše, pa tako u krugovima bliskim ovom paru, čuju se priče da mladi umjetnik uživa u transformaciji u ženu, kao i u nošenju seksi veša: mrežastih čarapa, gaćica i visokih štikli, dok posebno voli da nosi duge perike u raznim bojama. Ovo toliko uzbuđuje njegovog partnera, a posebno uživa dok ga on vuče za lažnu kosu.

Njih dvojica su se odmah dogovorili da se nigdje ne pojavljuju zajedno.

"Patner je glumcu savjetovao da je za njega najbolje da u javnosti i dalje glumi zavodnika, kome niko od djevojaka ne može da odoli. Rekao mu je da što više potencira druženje i fotografisanje sa djevojkama i poznatim ličnostima. On inače, jako voli da vodi računa o sebi, pa mu je Instagram pun atraktivnih fotki gdje mu brojne obožavateljke ostavljaju poruke. Njegovom partneru to nije problem, jer je oduvijek krio svoje seksualno opredjeljenje. Jednom su i raskinuli zbog glumčeve paranoje. On je posumnjao da je jedna od njegovih koleginica otkrila njegovu tajnu, pa mu je saopštio da je najbolje da se više ne viđaju. Ipak, taj raskid nije dugo trajao, jer su shvatili da ne mogu jedan bez drugog, a sve priče o svojim homoseksualnim sklonostima on negira. Pa tako i sada kada je počelo sve više da se priča o ovoj gej vezi. Koliko su bliski, svjedoči i to što se glumac skoro i preselio kod partnera, s kim provodi svo svoje slobodno vrijeme, kojeg ima sve manje, s obzirom da je trenutno jedan od najangažovanijih glumaca mlađe generacije", završava izvor Kurira.