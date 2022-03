Voditeljka je poručila da je starenje loša navika.

Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial

Voditeljka Sanja Marinković, o kojoj su nedavno i komšije progovorile i otkrile kakva je, pre više od godinu dana razvela od supruga Aleksandra Uhrina s kojim ima sina Strahinju, a pre nekoliko dana napunila je 48 godina.

Tim povodom je napravila rođendansku žurku i otkrila emotivni status. Stavila narukvicu "slobodna" i "komplikovano", pa su se mnogi zapitali šta se dešava s njenim ljubavnim životom, prenose mediji.

Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija sa slavlja, a nosila je plavu elegantnu haljinu sa velikim šlicem koji je otkrio njene vitke noge.

"Divan dan i divan osećaj kada uz sebe imamo toliko dragih prijatelja… više nego svećica. P.S. Starenje je loša navika", napisala je Sanja.

Pogledajte kako je izgledala:

"Ja sam se udala iz velike ljubavi, a ne na osnovu zvanja, znanja i bilansa. Ja sam emotivna sponzoruša. Uvek se vodim emocijama. S vremenom je mom suprugu počelo da smeta što sam javna ličnost, iako on bezgranično poštuje to čime se ja bavim. Takođe, putevi su počeli da nam se razilaze, a uverenja o zajedničkom životu počela su da nam se razlikuju. Emocije su se ugasile i odlučili smo da se raziđemo. Pre nekoliko meseci smo prestali da živimo zajedno, a pre dve, tri godine smo se emotivno rastali. Čak dve godine smo se trudili da održimo brak zbog našeg sina Strahinje. Borila sam se i nije bilo lako. Nismo hteli da se rastanemo zvanično dok Strahinja ne bude srećan. On ništa nije primećivao, vrlo mudro smo to radili. Putovali smo često, trudili se da sve funkcioniše kako treba, ali shvatili smo vremenom da to ne vodi nikuda. Prethodno smo odlazili kod terapeuta da posložimo stvari zajedno i da bude što bezbolnije, iako je bilo jako teško", ispričala je Sanja ranije za medije.

Pogledajte kako izgleda sa 48 godina:

Vidi opis ŠLIC SVE DO KUKA, SEVNULE GOLE NOGE! Sanja Marinković napunila 48 godina i posle razvoda otkrila da li IMA DEČKA Sanja Marinković Sanja Marinković Sanja Marinković Sanja Marinković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Espreso/Milica Stanimirovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/RTV Pink Official/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Amig show/Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 11 / 11

A ovo je snimak kojim je razbesnela javnost: