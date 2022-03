LJUDI UZIMAJU JEFTINE APARTMANE, A KOD MENE JE SVE U FULU! Dara Bubamara o LUKS putovanjima - "Ja volim kad je SKUPO!"

Pjevačica Dara Bubamara je od početka godine išla na nekoliko luksuznih destinacija.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara je posle nekoliko mjeseci medijske pauze stala pred kamere jedne emisije i otkrila kako je provela prve mjesece ove godine.

"Bila sam svuda. Bila sam u Turskoj, Brazilu, Dubaiju... Čak nisam pola ni kačila gdje sam sve bila. Ali jednostavno tako mi neki period naišao, posle Nove godine sam se jako bila umorila. Znate da sam radila 10 dana zaredom. I onda rekoh 'neću, mala pauzica", rekla je Dara Bubamara i dodala:

"Živim od danas do sjutra, ja to volim, Holivud, skup hotel... Danas imam, sjutra nemam. Kako ide ono 'trošim, zaradim'. Idu ljudi uzimaju jeftinije apartmane, ne, kod mene je to ful ili ništa".