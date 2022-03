VIDELA SAM SVOJU SAHRANU! JAUKALA SAM NA SAV GLAS! Potresna priča Nade Obrić o lalvovskoj borbi - Imala sam 3 karcinoma

Pevačica Nada Obrić lavovski se već godinama bori s opakom bolešću, a 2019. godine treći put je operisana od karcinoma.

Izvor: Pink scereenshot

Nada se sada osvrnula na svoju bitku sa karcinomom i razlozima zbog kojih je davne 1999. godine odlučila da prvi put u javnosti progovori o svom zdravstvenom problemu.

"Imala sam tri karcinoma, tri puta na tri različita mesta... Nigde jedan s drugim veze nije imao, i evo me s vama večeras. Prvi put, kad sam 1999. imala karcinom, delile su me sekunde... Sve sam u poslednjem sekundu! Onda sam kod Minimaksa pokojnog otišla, on me je pozvao i prvi put sam progovorila tada o tome, bila sam prva javna ličnost koja je pričala o tome. Upravo iz nekakvih edukativnih razloga sam govorila o tome, jer bolest nije sramota, ne zna nikad niko šta ga sutra čeka... Bolest ne bira", poručila je Nada u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i priznala koliko je teško izboriti se sa teškom dijagnozom, lošim prognozama i crnim mislima.

"Teško je i stvar je karaktera. Stvar je šta hoćete u životu, uvek, pa i u tome. Stvar je kad odete, taj sekund vam je jako bitan. Onda radite tako kako vam se kaže - sad je najteže kad čovek ostane noću sam sa sobom, a svi oko vas zaspu. Tada sam svašta mislila... Svašta se misli tada. Prvi put sam videla svoju sahranu - tačno sam znala gde ko stoji, ko mi govor drži... Bilo je strašno. Ne idem na sahrane jer me jako potrese, ali na jednu sahranu sam posle toga morala da odem. Kako sam ušla u kapelu, vidim kovčeg i zamišljam sebe unutra, jer sam trebala biti tu, u tom kovčegu... I počnem da jaučem na sav glas, ljudi ožalošćeni stoje zgranuti... Nije lako, ali ne sme se čovek predati ni u poslednjem sekundu. Ja sam tada videla moju ćerku koja je pronašla tog najboljeg urologa, profesora Fajkovića, jedan je od najboljih na svetu. Ostalo mi je još mesec i po, dva života, zato je morala da usledi ta velika, radikalna operacija", ispričala je pevačica koja iskustvo posle prve operacije i dalje pamti:

Izvor: Pink scereenshot

"Posle prve operacije bila sam u apartmanu, u GAK-u, zaspala sam preko dana... Bila sam na takvom mestu koje ljudski um nije smislio reči kojima bih opisala tu lepotu gde sam ja bila. To je toliko lepo bilo, da ja kad sam došla sebi, kad sam se probudila, ja mrtva nesrećna što sam se vratila odande i probudila. Hoću još da spavam i idem tamo! Tu lepotu ne možeš da objasniš rečima! Druga dva puta, kad mi se to izdešavalo - ma, ja znam gde ja idem".

Dok se treći put borila sa karcinomom u bolnici, u medijima je osvanula vest da je preminula što ju je duboko potreslo, kako nju, tako i njenu decu.

"To je bilo strašno, ne ponovilo se. Pet dana mi je telefon zabagovan bio od poziva iz celog sveta... Moj sin je pronašao čoveka koji je to napisao, negde iz unutrašnjosti... On je čuo da sam ja bolesna, pa sad 'da bude prvi'. Nije se usudio da me pozove posle toga", ispričala je Nada koja je nedavno otkrila da je obezbedila sebi grobno mesto.