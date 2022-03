DA BIH SEBE MOGLA DA ZAMISLIM TAMO, MORAJU SVI DA BUDU OZBILJNI! Milica Pavlović otkrila zašto ne učestvuje na BEOVIZIJI

Milica Pavlović još uvek sebe ne može da zamisli na Beoviziji.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pevačica Milica Pavlović nastupala je ove nedelje pred beogradskom publikom, a pre samog izlaska na binu, pevačica je odgovarala na pitanja novinara. Tom prilikom, Milica je otkrila da je ponosna na sebe jer je put karijere gradila pošteno, iako je svesna da se vrata u ovom poslu mnogima otvaraju znatno lakše.

S obzirom na to da joj mnogi postavljaju pitanje kada planira da se uda, pevačica ističe da je to pitanje najviše umara.

"To je toliko teško i dosadno pitanje, svi mi govore kada mislim da se udam, ali ja zaista mislim da se sve dešava u pravom momentu. Ako radite nešto na silu, to ne može da izađe na dobro, tako da, nemojte da me požurujete", rekla je pevačica, a potom se osvrnula na svoju karijeru.

"Ja sam odabrala da idem težim putem i da se dokazujem isključivo svojim radom, a onda vidite da neko te zasluge dobija brže i da se nekima vrata otvaraju samo kada puknu prstom ili imaju neku vezu. Iskreno, kad se probudim ujutru, zaista sam ponosna na sebe. Bavim se poslom koji najviše volim, publika mi je dala poverenje i ja se trudim da ga opravdam", istakla je.

Mnogi se pitaju zašto se Milica Pavlović nije prijavila za ovogodišnju Beoviziju, a pevačica ističe da su joj društvene mreže preplavljene tim pitanjem.

"Kada bih vam pokazala telefon, videli bi da je svaka druga poruka "zašto ne ja". Da bih mogla sebe da zamislim tamo, zaista ozbiljno treba da sednem sa ljudima koji će ozbiljno time da se bave, kao i sa svojim timom", rekla je Milica.

