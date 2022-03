DARKO LAZIĆ OTKAZAO SVADBU! Barbara otkrila razlog: "Nije mi apsolutno ništa bitno, ispada da sam ja muško"

Par je svadbu planirao na proleće, ali venčanja ipak neće biti, bar ne tada.

Darko Lazić i njegova izabranica Barbara Bobak trebalo je da se venčaju ove godine, ali je pevačica sada otkrila da do toga neće doći, bar ne ovog proleća.

Barbara se oglasila i otkrila razlog ovakve odluke.

"Darko je rekao da će on sve da organizuje, tako da se ja ne mešam. On ulazi u raznorazne poslove i moraćemo da sačekamo sa tim, jer ima drugih prioriteta. Meni nije bitno ništa, apsolutno ništa, jedino mi je važno da imam lepu venčanicu i dobru muziku. Ja sam svoj spisak gostiju napravila i svoj posao završila. Kad bude trebalo naći ću venčanicu i to je to. Ispada kao da sam ja muško, a on žensko u ovoj priči, ali tako je, takva sam", objasnila je Barbara.

Ona se osvrnula i na odnos sa Darkovom bivšom suprugom Anom Sević, sa kojom pevač ima ćerku Lorenu.

"Ana i ja komuniciramo kada treba da pokupimo Lorenu. Nije često kod nas, zbog škole, kad može i ima raspust, ona je sa nama. Lepo se slažem sa njom, kvalitetno provodimo vreme i to je to", rekla je ona.

Darkova bivša verenica Marina Gagić zabranila je da njihov sin Aleksej bude u Barbarinom prisustvu, a pevačica sada kaže da Gagićevu ne želi da komentariše.

"Upoznala sam Alekseja i tu bih stavila tačku, ne želim da pričam na tu temu uopšte i nerviram se kad mi se postavljaju takva pitanja. Nije istina da nemam lepo mišljenje o njoj, ja nemam uopšte mišljenje, to je sve što ću da kažem, jer me ne zanima ni tema, ni ta osoba", rekla je Barbara Bobak koja je ranije otkrila da ne vidi sebe u istoj kući u kojoj je živela Darkova prethodna verenica Marina Gagić u Brestaču.