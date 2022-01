DA SE VRATIM POSLE MJESEC DANA KAO MAČKA! Marija otkrila pod kojim uslovima bi ušla u rijaliti

Marija Mikić u Kontra šou otkrila da li bi mogla da uđe u rijaliti

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pjevačica Marija Mikić gostovala je u emisiji na Kurir televiziji i voditeljki Jeleni Nikolić otkrila da li bi mogla sebe da vidi u nekom rijalitiju.

"Mogla bih da uđem u Bar da pjevam", rekla je Marija i zasmijala se, a onda otkrila:

"Ja nisam lik za to - da me ne shvate ljudi pogrešno, moraš da budeš psihički jak za tako nešto, da se izboriš sa drugim ljudima i ličnim demonima... Ali, nešto gdje su izazovi, kao Survivor, to možda. Goca Tržan otišla tamo i vratila se kao najbolja mačka posle mjesec dana".