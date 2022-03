UHODILA SAM ŽENU BIVŠEG MUŽA! Nataša Bekvalac ŠOKIRALA priznanjem - "Pisala sam joj: Pratim te, vidim šta radiš"

Pjevačina Nataša Bekvalac suočila se s optužbama da je navodno uhodila suprugu bivšeg muža Danila Ikodinovića, Maju Ognjenović.

Lijepa pevačica je istakla da je nepravedno optužena, te priznala da je "uhodila" drugu ženu, a ne Maju.

"Nepravedno sam optužena da sam uhodila Maju jer je u pitanju neki drugi muži njegova sadašnja žena... Došlo je do zabune... Moja ćerka je nešto mutila sa brojevima telefona i dobila sam obavještenje da se pridružila Vajberu. Pisala sam joj: 'Vidim te šta radiš', 'Pratim te', 'Za petama sam ti', 'Dišem ti za vrat'... Kada sam vidjela da je na fotografiji na Vajberu crna žena, shvatila sam da sam pogriješila i da to nije moja ćerka", prepričala je Nata neprijatnu situaciju u kojoj se našla.

Nataša iza sebe ima tri braka, te je često na meti osuda da lako stupa u brakove i da se još lakše razvodi, a ona poručuje:

"Meni uopšte nije lako, samo tako izgleda! Ne razvodim se lako, već sa razlogom".

Kaže da je u odličnim odnosima sa svim bišim muževima osmim sa jednim.

"U dobrim sam odnosima sa svim muškarcima koji su dio moje prošlosti, osim sa jednim. Ne mogu da se odlučim koga sam najviše voljela... Voljela sam ih sve drugačije i jako!", rekla je Nata, a zatim prokomentarisala navode da je imala aferu sa reperom Stefanom Đurićem Rastom sa kojim je snimila duet.

"To nije tačno učinjena mi je velika nepravda! Te priče su me spriječile da mi on BIVŠI postane pravi prijatelj", istakla je Nataša Bekvalac.

Na pitanje da li će i ove godine da se provodi do zore na Ibici, pjevačica je odgovorila:

"I sa 60 godina ću partijati na Ibici. Ma to ću raditi sve dok me ove noge nose!".