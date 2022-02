ZAVELA BIVŠEG DEČKA NATAŠE BEKVALAC! Bivša učesnica Bara tvrdi da je pevačici dao 50.000 € za koncert?!

Bivša učesnica rijalitija "Bar", Sofija Una otkrila je da je njen dečko bivši partner pevačice Nataše Bekvalac!

Sofiju su cimeri tokom boravka u Baru optiživali da je izmislila dečka, a ona je sada otkrila da je u pitanju bivši momak Nataše Bekvalac, Uroš Tomić (37), biznismen rodom iz Srbije koji živi na relaciji Rusija - Italija. Sofija Una s njim je u ljubavi oko mesec dana i sad je rešila da progovori o svom izabraniku.

Tokom učešća u rijalitiju "Bar", nakon to je Manićeva raskinula emotivnu vezu sa Ivanom Neškovićem, stigao joj je buket cveća u njenoj prirodnoj veličini. Mnogi cimeri su tada optužili Manićevu da je taj poklon poslala sama sebi i da je izmislila da ima dečka.

Kada je dobila otkaz i bila van rijalitija nekoliko nedelja, bivša manekenka uplovila je u ljubavnu vezu sa Tomićem, koji je nasledio porodični posao u Moskvi. Sofija je ispričala da je njen dečko bio u vezi i sa Bekvalčevom i tvrdi da joj je finansijski pomogao za organizaciju koncerta u beogradskoj Areni.

"Uroš je meni pisao još pre nego što sam ušla u Bar, nije mu se svidelo što sam deo rijaliti programa, smatra da ja nisam za taj format, ali me je podržao. Kada smo Ivan i ja završili sa našom pričom, on mi je poslao cveće u 'Bar' i tada su svi dušebriznici rekli da sam izmislila dečka koji hoće da bude u vezi sa mnom, a ja nisam htela da otkrivam njegov identitet dok on to ne dozvoli. Uroš je veoma uspešan, njegovi imaju građevinsku firmu u Moskvi, a razvili su biznis i u Italiji. Uroš je bio sa dosta javnih ličnosti, ali ne bih sve da otkrivam, jer nije sa svakom bio u javnoj vezi i nije se znalo za sve njegove devojke", započela je Sofija Una za "Kurir", a onda ispričala detalje romanse njenog aktulenog momka sa pevačicom.

"Nataša i Uroš se poznaju oko tri godine, tako je on meni ispričao, a zabavljali su se oko godinu i po dana. Ona mnogo troši, ali je ovako laf i dobar drug. Kada je organizovala koncert u 'beogradskoj Areni' bila je još uvek sa Urošem. Ona mu je tada tražila da joj da 50.000 evra kako bi mogla da napravi koncert jer joj je falilo para, što je on bez pogovora i uradio, a ona je u znak zahvalnosti u scenografiju ubacila znak u obliku slova 'U', ne znam da li ste to primetili, ali sada je jasno zašto je to uradila", zaključila je Sofija Una.

