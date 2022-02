LUNA ĐOGANI SE PODVRGLA JOŠ JEDNOJ PLASTIČNOJ OPERACIJI! Nakon silikona, ispunila sebi još jednu VELIKU ŽELJU!

Luna Đogani operisala nos.

Luna Đogani nikada nije krila korekcije koje je obavila na svom licu i tijelu, a operaciju grudi, odnosno ugradnju silikona, je čak i objavila na svom Instagramu.

Sada je odlučila da ispuni sebi još jednu veliku želju, te je sebe za 26. rođendan počastila novim nosem.

Đoganijeva je sredinom mjeseca imala manju hiruršku intervenciju, posle koje nije željela da je iko vidi dok rane ne zarastu i ne spadne otok, a tim povodom se sada i oglasila.

"Izašla sam iz kuće posle deset dana samo da bih prošetala dijete. Imala sam malu estetsku intervenciju, sredila sam nos, pa ne bih da me ljudi vide dok se skroz ne oporavim, a ne bih ni da me novinari negdje uhvate i fotografišu. Najviše sam kod kuće s porodicom, odem do roditelja da vidim kako su i vidim sestre, pa posle toga dođem kući. Vidite da sam se skroz posvetila porodičnom životu, a, iskrena da budem, ništa drugo me i ne zanima", rekla je Luna, pa otkrila kako planira da proslavi rođendan 8. marta:

"Ovo što sam uradila na nosu je bilo nešto što sam dugo planirala. Htjela sam sebe da častim operacijom, nije to ništa strašno, da ne pomisle ljudi da sam promijenila lični opis! Što se rođendana tiče, ne bih da pravim, kao prethodnih godina, ogromna veselja. Planiram da taj dan obilježim u miru s dragim ljudima i to je sve. Biće to jedan lijep ručak ili večera, u zavisnosti od toga kakvi budemo s obavezama. Ne bih da zovem previše ljudi, ipak je Mija još mala i ne reaguje dobro na buku. Kad malo poraste, sve ćemo da nadoknadimo", dodala je Luna.