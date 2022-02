IŠAO SAM U JAVNU KUĆU I DROGIRAO SAM SE - DANAS SVI TO RADE: Šok ispovjest Darka Lazića! Priznao SVE svoje greške

Pjevač ne bježi od burne prošlosti i kaže da je sve želio da proba.

Izvor: Instagram/darkolazicofficial

Mnogi kažu da se Darko Lazić konačno smirio otkako je u vezi s Barbarom Bobak koju planira da oženi ove godine, iako konstantno privlače pažnju javnosti. Od prošlosti se ne može pobjeći, pa je pjevač otvoreno pričao o svojim greškama, lažnim prijateljima, djevojkama, ženama, ali i o alkoholu i drogi, koju je jedno vrijeme i sam konzumirao.

Kako kaže, drago mu je što ga zovu naslejdnikom Šabana Šaulića, ali smatra da nije to i da se takav čovjek, kao Šaban, više nikad neće roditi.

"Imao sam 17 godina kad sam kročio na scenu, bio sam klinac. To je za mene bilo jedno mnogo lijepo iskustvo. Tek posle Zvezda Granda sam počeo da se penjem na gore i mnogo sam zahvalan kući Grand, Saši Popoviću, Žiki Jakšiću i Breni, bez njih ne bih bio gdje jesam. Ubrzo sam osjetio šta je život i šta znači brzo živjeti. Mnogo sam ludovao i ne stidim se to da priznam", počeo je priču Lazić, koji bez dlake na jeziku govorio o iskustvu s prostitutkama, konzumiranju narkotika, ludom životu.

"Evo, ja ne poznajem muškarca koji nije bar jednom u životu platio djevojku i bio s njom. Svaki muškarac je to probao negdje preko, gdje je to dozvoljeno. Ali nisam tip koji to voli, ali sam želio to da probam. Kao mlađi smo bili negdje preko, čini mi se Njemačka, pa smo otišli u javnu kuću, da vidimo šta je to. Svako muško voli da proba, da vidi, pa što ne bih i ja. Jedan sam od rijetkih koji je to priznao. Evo, šta da kažem, utisci su dobri, ali me to nije toliko privlačilo da bih im se često vraćao, a imao sam prilike", rekao je Darko kroz smijeh i priznao da je želio sve da proba, pa čak i drogu, koju je jedno vrijeme konzumirao.

"Napravio sam svoju grešku, htio sam da probam sve. Ali, s druge strane to je moj život i nisam nikoga ugrozio, osim samog sebe. Vidio sam da to nije za mene. Pa, čovječe, šta sad, 21. vijek je, ne znam ko to ne radi danas, ali uhvatili se svi za mene i eto. To je moja ružna prošlost, svako je ima, o tim stvarima ne volim da pričam i ne volim da se osvrćem na to šta je nekad bilo, to je loše po mene bilo. Danas ne mogu da popijem zbog zdravlja ni da koristim narkotike, kao što sam nekad mogao. Ma, ja više zbog svog tijela ne mogu ni da pomislim na njih, a kamoli da ih konzumiram", izjavio je.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Iza sebe ima jedan brak, s Anom Sević, i jednu vanbračnu zajednicu, s Marinom Gagić. Iz obije veze ima djecu - ćerku i sina, a uskoro će i treći put stati pred oltar. Pjevač je otkrio da je on glavni krivac za krah svojih ljubavnih veza.

"Jednom ne valja, drugi put ne valja, treći put ne valja, pa zapitaj se do koga je - do mene je. Ne možeš cio život tražiti krivicu u drugima, malo se zapitam, pa čekaj druže, znači ne valjaš ti, moraš da se smiriš i spustiš na zemlju. Barbara je mnogo veliki pozitivac i po tome smo vrlo slični, imamo tu ludu energiju, volimo iste stvari, zezanje, filmove. S njom sam sličniji nego sa bilo kojom do sada, poklapa nam se sve. Živimo zajedno osam, devet mjeseci, kao da smo u braku. Poklapa nam se sve, top, kao da smo deset godina zajedno. Planiramo vjenčanje, nismo odlučili koji datum, prije ljeta, posle, rana jesen...", priznao je Darko Lazić.

Vidi opis IŠAO SAM U JAVNU KUĆU I DROGIRAO SAM SE - DANAS SVI TO RADE: Šok ispovjest Darka Lazića! Priznao SVE svoje greške Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/darkolazicoffical Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/darkolazicoffical Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / darkolazicofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin/YouTube Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/darkolazicoffical Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/darkolazicoffical Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/barbara.bobak Br. slika: 8 8 / 8

Pogledajte i kako je zaprosio Barbaru: