PLAŠILA SAM SE SVEKRVINE REAKCIJE! Najzgodnija srpska voditeljka otkrila sve o braku sa pevačem: "Nije mi bilo svejedno"

Ana Radulović u braku je sa pevačem Mirčetom Radulovićem sa kojim ima sina, a sada je progovorila o njihovom odnosu, kao i o donosu sa svekrvom i svekrom.

Izvor: Instagram/ana_radulovic_/printscreen

Iako neretko priča o svojoj prošlosti i porodičnim odnosima, sada je progovorila odnosu sa svekrvom i svekrom i kako su reagovali kada je odlučila da uplovi u voditeljske vode.

"Iskreno da vam kažem, ja sam se plašila i početku kako će i svekrva i svekar reagovati, s obzirom na to da kada sam ušla u familiju sam bila skroz anonimna devojka, čak ni Instagram nisam koristila. Nije mi bilo svejedno, plašila sam se svega, jer znam kako to može da bude kada se upuštaš u ovaj posao. Koliko god sve to bilo lepo, sjaj, sa druge strane, tvoju intimu i pravatan život imaju pravo da komentarišu svi, podložniji smo tih napadima. Mislila sam da će gledati na mene sad drugačije, da će mi se sve duplo meriti, da će misliti da neću postići sve - dete i društvo i posao", uapočela je Ana i nastavila:

"Ali naravno da nije bilo nikakvih problema, jer su oni sve to prošli sa mojim mužem, njihovim sinom. Šta više, oni su toliko ponosni i raduju se svakom mom uspehu da mogu samo da kažem da sam srećna što imam baš takvu svekrvu i svekra. Stvarno, i moja, i porodica mog supruga nam maksimalno pomaže, zaista se slažemo svi, baš sam i kod vas u intervjuu rekla da nekad imam utisak da moji više vole njega, a da njegovi vole mene kao da sam njihova. Zaista imamo odnos koji svako može da poželi, toliko razumevanja, ljubavi, pristojnosti i poštovanja, ništa ne rešavamo svađom, samo mirnim tonom, nema mesta lošoj i negativnoj energiji".

