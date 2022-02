PISALI SU DA SAM DEBELA I PLASTIČNA, A NISU ZNALI ŠTA MI JE: Aleksandra Mladenović o slikama koje su ZAPALILE javnost

Pevačica Aleksandra Mladenović ne krije da je preživela internet nasilje i zapala u depresiju sa kojom se jedva izborila.

Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_

Pevačica se našla na meti oštrih komentara zbog toga što se u jednom periodu ugojila, a kako je istakla sve to je bila posledica zdravstvenih problema sa kojima se tada borila.

"Jesam, i to nedavno. Kada sam se ugojila i dobila hormonski disbalans, svi su masovno krenuli da me pljuju i vređaju. Ostavljali su najgore moguće komentare na račun mog izgleda i baš sam bila jedno vreme i u depresiji zbog toga. Niko se nije zapitao da li je to bila posledica zdravstvenih problema ili neke bolesti, već su počeli da me vređaju kako sam ružna, debela, plastična i slično. Sve i svašta su mi pisali. Ali prevazišla sam to", rekla je pevačica za "Objektiv".

Komentari o Aleksandrinom izgledu počeli su nakon što se pojavila u jednoj emisiji - tada su svi pisali da se "napumpala do besvesti".

Ovako sada izgleda: