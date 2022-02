FILIP ŽIVOJINOVIĆ RAZNEŽIO PRATIOCE: Podelio porodičnu fotografiju, od slike će vam se istopiti srce (FOTO)

Filip Živojinović je još jednom pokazao ko mu je na prvom mestu.

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Filip Živojinović i Aleksandra Prijović nedavno su porodično uživali u Americi, a mladi tata objavio je fotografiju koja je oduševila sve njegove pratioce.

Živojinović vrlo često na društvenim mrežama objavljuje porodične fotografije, gde god se pojavi ističe da su mu oni na prvom mestu, a po njegovim objavama može se zaključiti da uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Ovog puta objavio je sliku sa Aleksandrom i sinom, a uz nju kratko napisao: "Sve".

Komentari njegovih pratilaca samo su se nizali, pa su mnogi komentarisali da bračni par izgleda bolje nego ikad.

Podsetimo, Aleksandra je nedavno podelila svoje utiske iz Amerike.

"Tamo je mnogo opuštenije nego ovde. Bila sam već nekoliko puta tamo, najviše sam se obradovala šopingu, najviše smo čekali taj Orlando, da mali sve to vidi. Sada će tri godine da napuni, prelepo je bilo. Najveći utisak mu je ostavio Miki Maus, to nam je sad glavno u kući. Gleda snimke i govori kako je on tu bio, bili smo samo dan tamo, nismo uspeli sve parkove da obiđemo", rekla je ona nedavno.

Pogledajte njihove slike iz Majamija:

Pogledajte porodični trenutak koji je Aleksandra podelila: