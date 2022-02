OTKRIVENE TAJNE PORODICE BEKVALAC: Mama je u dve trudnoće lagala tatu, igrala sam fudbal da mu se dokažem (FOTO)

Pevačica je otkrila porodične tajne koje javnost nije znala.

Pevačica Nataša Bekvalac i njen privatan život uvek su bila meta javnosti, a kako je aktivna na društvenim mrežama, neretko otkrije i detalje koje znaju samo njeni najbliži.

Ovog puta ispričala je šta joj se dogodilo dok je čekala svoju ćerku da završi obaveze, ali i tom prilikom otkrila tajne porodice Bekvalac koja je odgojila tri ćerke, iako je njihov otac oduvek želeo da ima i sina.

"Sedim danas u kafiću dok čekam moju Katju da završi svoj tretmančić, pa da je vodim na trening. Kafić je mali i pun, energija je lepa, ljudi su nasmejani. U jednom momentu mi prilazi devojka i pita me da li imam minut. Malo sam se iznenadila i još nisam ni izustila da imam i više, kada me ona prekinu i kaže 'Da ti nešto poklonim'. Nasmejala sam joj se, a ona nekako uvek za korak brža i ispred mene, pruža mi knjigu. 'Želim da ti poklonim svoju knjigu i da ti se zahvalim za sve što činiš za feminizam, značajno je'. Doslovno mi se teme naježilo i svaka pora otvorila. Zahvalila sam se i htedoh da se glasno nasmejem, ali ukočih se jer su me uvek kočili kada se glasno smejem. Nije bilo primereno. A da sam muško? Da li bi bilo? Moj tata je želeo sina. Dobio je 3 ćerke", opisala je Nataša trenutak koji će sigurno dugo pamtiti, a onda otkrila i uspomene i tajne svoje porodice:

"Moji roditelji su u šali to uvek pričali a društvo se smejalo. Eto Beki nije uspeo. Kao mala bila sam mu mezimica. Upisao me je u školu fudbala, na prijemnom sam bila jedina devojčica i tada bila prva na listi po rezultatima izdržljivosti, spretnosti i brzine. Pripremao me je. Na Štrandu bismo igrali fudbal u pesku, bili smo par koji niko nije mogao da pobedi. Htela sam da mu se dokažem da vidi da sam dovoljno dobra, možda čak vrednija nego sin za kojim je toliko patio. Posle mi je mama priznala da ga je slagala 2 puta. Za Kristinu i mene... Oba puta je rekla da nosi dečake. Danas moj život nije savršen, često je na meti podsmeha i tračeva, ali je srećan. Rodila sam 2 ćerke i želela sam da obe budu devojčice. 3 puta sam razvedena i nisam ostajala u brakovima zbog dece nego sam se zbog njih razvodila. Bavim se muzikom i u miru odgajam svoje devojčice. Da, feministkinja sam i ne,ne mrzim muškarce... Draga Minja, hvala ti na predivnoj knjizi, ceo dan ne mogu da se odvojim od nje. Hvala na svakoj reči, učinila si da se osećam posebnom", napisala je Nataša ispod fotografije.

Nataša često iznenadi svojim objavama, ali ovo je jedna od onih koji su najveću pažnju privukli jer smo na njenom profilu mogli videti njenog prvog supruga Danila Ikodinovića:

