PETAR GRAŠO ZAPLAKAO NA SOPSTVENOM VJENČANJU! U toku crkvene ceremonije, zbog JEDNE STVARI nije mogao da zadrži suze!

Hrvatski mediji prenose nove detalje bajkovitog vjenčanja.

Izvor: Jadran Babić

Pevač Petar Grašo i njegova 14 godina mlađa i trudna izabranica Hana Huljić izgovorili su sudbonosno "da" prije nekoliko dana u crkvi Svetog Dominika u Splitu.

Fotke sa bajkovitog vjenčanja oduševile su sve, a mladenci su bili posebno radnosni, ali i emotivni prilikom čitavog događaja.

Hrvatski mediji sada pišu i da je Grašo u toku crkvene ceremonije zaplakao, dok je zbor Mihovil iz Kamena u crkvi pjevao pjesmu "All You Need Is Love" od njemu omiljenih Bitlsa.

Mladenci su poslije održane ceremonije s uzvanicima nastavili slaviti u restoranu.

Sudeći prema fotkama na Instagramu, Hana se tamo presvukla iz vjenčanice u običnu bijelu haljinu, a s obzirom na to da je haljina bila uža od vjenčanice, u prvi plan pao je Hanin trudnički stomačić, koji do sada nije pokazivala.

Pogledajte fotke sa vjenčanja Petra Graša i Hane Huljić: