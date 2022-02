"TAJ MONSTRUM JU JE NAPAO": Mračne tajne Aleksandre iz Zadruge! Pored oca nasilnika, on je pokušao da je siluje

Zadrugarka krije ovo jer se svaki put danima potresa kada se spomene ova priča.

Aleksandra Nikolić, trenutna učesnica rijalitija "Zadruga" koju smo gledali u intimnim odnosima sa Dejanom Dragojevićem, krije mnoge mračne tajne o kojima ne sme da progovori.

Pored toga što se zna da je trpela porodično nasilje, ona je navodno bila i žrtva silovanja ali o tome ne sme da progovori, jer kad god bi se dotakla te teme ne bi mogla da se smiri nekoliko dana.

"Aleksandra prošla je pravi pakao kada je jedan monstrum želeo da je obeščasti pokušavajući da je siluje. Srećom, Nikolićeva je uspela da se izvuče iz njegovih kandži, a policija je odmah odradila svoj deo posla. Ona ne voli o tome da priča, odmah joj se vrate te traume, pa danima ne može da se smiri", započinje naš izvor i dodaje:

"Aleks je pre nekoliko godina bila u jednom mestu, ja ne bih da imenujem, jer brzo može sve da se sazna, a ne želim probleme! Trebao joj je taksi, pozvalla je, tu je bio neki čovek, monstrum, koji ju je povezao na tu lokaciju gde je trebalo da ode. Dok su se vozili, ona je primetila mnogo toga čudnog, ali nije ni sumnjala da će da je napadne. U jednom trenutku taj taksista je hteo od nje nešto više, mislim znate već šta, pa je napao, ona je uspela da se izvuče iz toga – uspela je da pobegne. Ona ne voli o tome da priča, jer stvarno joj je to trauma na kojoj nikada nije radila", govori izvor blizak zadrugarki.

On otkriva i da se Aleksandra odmah obratila policiji, ali da se stručnim licima nije obratila kako bi sebi olakšala probleme.

"Policija je odmah odreagovala na njen poziv, svaka im čast, jer ga je ona odmah prijavila. Ona je tad i rekla da sve žene treba da prijave

nasilje! Jedino je pogrešila jer nije išla nakon tog jezivog događaja kod nekog psihologa ili psihoterapeuta, pa su joj ostale traume. Kad

god se seti, dobija napad. Ako ne bude tražila pomoć, trauma će joj ostati za ceo život", završava izvor.

Pored ovog stravičnog događaja, Aleksandra je trpela i porodično nasilje, a o tome je i sama govorila. Ona je u rijalitiju otkrila da je njen otac imao vrlo problematično ponašanje.

"Upoznala sam oca ga kada sam bila osnovna škola, nikada mi se nije javio, nikada me nije udarao. Kada je povređivao osobu koju ja najviše volim na svetu, mene je psihički, mamu je fizički, te stvari su uvek tu. Ne mogu da zaboravim na to, to je nešto što me muči! On samo tako dođe odjednom i onda krene to da radi. Kada je tata maltretirao mamu, tresle smo se kada je dođe u kuću! To stigne ovolika poruka, gde kaže takve stvari, da vi ne možete da poverujete – ne biste mogli da poverujete! Ne znam da li je neko nekad pročitao tako nešto! Ne bih volela da ga vidim, a šta je to što mu najviše zameram, zameram mu najviše to što je radio, nije mario za mene i maltretirao je mamu", ispričala je Aleksandra kroz suze, a njena mama navodno je sve to potvrdila:

"Ja sam pristala na batine i maltretiranje! I bol i suze i patnja i izbacivanje iz stana, da ste onaj zadnji bednik, to je nešto žalosno! Pisao je poruke, ta pisanja su bila katastrofalna! Bilo je i pretnji, a sada su ostale posledice, ja sam se razbolela zbog toga", ispričala je zadrugarkina majka Slovenka ranije za medije.

Dejan se nedavno užasno napio, a Aleksandra je sve vreme bila pored njega, i u najodvratnijim momentima:

