U TRUDNOĆI NIJE IMALA ŠTA DA JEDE: Lea zbog bede i nemaštine napustila muža! Detalji života Jasnine ćerke u Egiptu! TUGA

Ćerka Jasne Šekarić prolazi kroz porodičnu dramu.

Izvor: Instagram/jasna.sekaric/mado_king_2

Lea Šekarić, ćerka naše olimpijske šampionke Jasne Šekarić, našla se u centru skandala nakon što je sa ćerkom došla u Srbiju i ne želi da se vrati kod muža u Egipat, a suprug je optužuje za otmicu deteta. Egipćanin Sajed Abubakar govorio je medijima kako je došlo do toga da Lea ode sa ćerkom, ali ni reč nije rekao o tome kako su živeli i zbog čega je ona bila primorana da ode.

Izvor blizak porodici Šekarić otkrio je detalje ove ljubavi, odnosa i razloge zbog kojih je Šekarićeva odlučila da se sa naslednicom vrati u Srbiju, a o čemu njen suprug ćuti.

"Lea i Sajed su se upoznali u avgustu 2020. godine, na letovanju u Hurgadi. Lea je tamo otišla sa drugaricama, a Sajed je radio kao animator u hotelu u kojem je odsela, a u kojem je držao treninge popularne zumbe", započeo je izvor i dodao:

"Bila je to strasna i letnja ljubav koju ni Leina majka Jasna nije uspela da raskine. Njena mezimica je verovala da joj se desila ljubav za ceo život, vodila se time, a i on joj je u tom trenutku obećavao kule i gradove."

Lea se sa njim preselila u Egipat, a život tamo nije uopšte jednostavan. Životni standard im je vrlo nizak, nedostaje im socijalna i zdravstvena zaštita, poslova nema, a položaj žena je izuzetno loš, pa je sve to počelo vrlo brzo da kvari njihovu sreću.

"Lea je ostala u Hurgadi, inače turističkom mestu, nekoliko meseci kasnije saznali su da je u drugom stanju i to je bio dovoljan razlog da se ne vrati u rodnu Srbiju. Iako se nadala da će se nešto promeniti, ona tamo nije imala posao. Dane je provodila u trošnom stanu bez osnovnih higijenskih uslova za pristojnu egzistenciju. Zarada od Sajedovog posla postala je džeparac od kog nisu mogli ni da prežive nekoliko dana a kamoli da kvalitetno žive, posebno kada je na putu bilo dete", govori izvor za Alo!

Lea Šekarić

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Oni su počeli da pozajmljuju novac, a finansijska pomoć im je stizala i iz Srbije.

"Lea je, videvši u kakvoj je situaciji, period trudnoće održavala tako što je pozajmljivala novac. Živela je s instruktorom zumbe i bukvalno nije imala šta da jede. Jasna joj je slala svakog meseca pare koje je on trošio, a pošto to majci nije smela da kaže, pozivala je i svoje drugarice da joj krišom uplate crkavicu za analize, preglede kod doktora..."

U novembru prošle godine na svet je došla njihova ćerka, a LEa je odlučila da mora da promeni nešto kako bi ćerki obezbedila normalne uslove za život.

"Ona se porodila u novembru prošle godine, a pre nešto više od mesec dana se vratila u Srbiju da bi sebi i svojoj ćerki obezbedila bolje sutra. Sajedovo ponašanje je neprimereno i slobodno mogu da kažem da njemu nije ni do Lee ni do njihove ćerke, već do života kakav mu je supruga sa svojim donacijama iz Srbije obezbeđivala", zaključio je izvor blizak porodici Šekarić.