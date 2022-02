ANA KORAĆ PROGOVORILA O PROSTITUCIJI: Prvi put u emisiji otkrila sve - Nudili su mi automobile i kuće da BUDEM SA NJIMA!

Ana Korać o navodima da se bavi prostitucijom.

Starleta i bivša učesnica Zadruge Ana Korać u nekoliko navrata našla se na meti tračeva i navoda da se bavi prostitucijom, o čemu ona nikada nije govorila - sve do sada!

Ona je u emisiji "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji prvi put demantovala da ima ikakve veze sa tim svijetom, ali i istakla zbog čega misli da je drugi sa istim povezuju.

"Surovo zvuči i jako je ružno. Ja ću sada prvi i posljednji put govoriti o tome. Ja nikada, ali baš nikada se nisam bavila prostitucijom. Problem je, što sam ja imala imućne muškarce koji su ispunjavali moje želje, hirove i gluposti. Pa su me samim tim povezivali da radim za ovog ili onog. Odvratan je osjećaj, jer nikada nisam mogla da se oglasim i kažem ne. Samo zato što bi svi rekli da lažem. Jedina je istina da sam pored sebe imala muškarce koji su imućni. Ja ne tražim takve isključivo muškarce, ali se krećem u takvim krugovima pa se samo desi", rekla je starleta.

Ana nije krila da su joj muškarci nudili svašta kako bi bila sa njima, ali je naglasila i da ju je njen sadašnji partner osvojio kinder jajetom.

"Nudili su mi svašta. Automobile, ključeve kuća svakakve neke neprijatne ponude samo da bi bila sa njima. Imala sam jednu jako neprijatnu situaciju. Bila sam sa jednim momkom gdje je njegov prijatelj kako bi me zadivio, otvarao flaše šampanjca koji su koštali po 50-100 hiljada eura. Svašta je nešto radio samo da bi me zadivio, a to mene ne dotiče. Meni je moj momak donio kinder jaje i bila sam mnogo srećna", navela je starleta.

