TUŽNA PRIČA U BREGINOJ PORODICI, FILMSKA LJUBAV SE ZAVRŠILA TRAGIČNO: Muzičar ne krije svoju bol, promenila ga je zauvek

Goranu Bregoviću je bol obeležila detinjstvo.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Goran Bregović je svojevremeno otkrio da mu je detinjstvo bilo puno bola, jer se prvo suočio s razvodom roditelja, a potom sa teškom bolešću i na kraju smrću svoje majke.

Priča njegovih roditelja je veoma tužna, iako je bila puna ljubavi, a ostavila je velike posledice na slavnog muzičara.

"Moji roditelji su se jako voleli. Otac je bio vojno lice i mnogo je pio. Njih dvoje su se razveli baš zbog toga. A bila je to velika ljubav. Kada se moja majka razbolela od leukemije bila je u bolnici u Splitu, u gradu u kojem je moj otrac živeo sa drugom ženom. Ta njegova druga žena mi je pričala da je moj otac nestajao iz kuće noću. Ona ga je jednom pratila i videla kako se on iskrada i odlazi do bolnice u kojoj je moja majka umirala. Tu bi celu noć napolju sedeo ispod prozora sobe u kojoj je moja majka umirala i pušio celu noć", ispričao je Bregović u jednoj emisiji.

Majčinu smrt je teško podneo, a otac mu je zatim zadao još jedan udarac.

"On je tad već bio izlečen od alkoholizma, ali kada je moja majka umrla, on se vratio na selo i zasadio vinograd. Onda je počeo ponovo da pije. Pio je hiljadu litara vina godišnje, toliko je davao taj vinograd. I uglavnom je to vino pio sam. Ako ima tužna priča za ilustraciju velike ljubavi koja je propala zbog alkohola, to je ta priča iz moje porodice", rekao je Goran Bregović jednom prilikom.