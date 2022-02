POKAZALA SVE BORE I NESREĐENU KOSU: Anabelino šok izdanje na premijeri filma! U trenerci i bez trunke šminke (FOTO)

Pevačica Anabela Atijas na prestonički događaj došla je u nesvakidašnjem izdanju.

Pevačica Anabela Atijas poslednje vreme se slabo pojavljuje u medijima, čini se kao da želi da se malo povuče, pa je na sinoćnoj premijeri filma "Leto kad sam naučila da letim" izazvala veliku pažnju.

Anabela važi za damu koja je uvek skockana i lepo našminkana, pa je sinoćnim kežual izdanjem iznenadila mnoge. Na premijeru filma došla je u trenerci i sportskoj jakni, a ono što se odmah zapazilo jeste njeno lice bez trunke šminke i neisfenirana kosa.

Ovo pevačicino izdanje iznenadilo je prisutne, a ona je sa osmehom na licu uživala u svakom trenutku.

Pogledajte kako se Anabela pojavila na prestoničkom događaju:

Podsetimo, ona je nedavno progovorila i o tome kroz šta je prošla devedesetih godina.

"Sa samo 20 godina operisana sam u Švedskoj, 1995. godine. Imala sam tu sreću da čujem razgovor mojih prijateljica koje su pričale o pregledu, odnosno mamografiji. Slušala sam stariju prijateljicu koja je govorila tada da je samokontrola veoma važna i, eto, igrom slučaja meni je to ostalo u glavi, taj razgovor i jasno se sećam da trenutka kada sam napipala kvržicu na dojci. Tog petka sam se vraćala iz diskoteke, otišla da se tuširam i napipala kvržicu. U ponedeljak sam odmah otišla na pregled, urađena mi je biopsija i u roku od tri dana mi je zakazana operacija", ispričala je Anabela jednom prilikom za blic, a potom dodala:

"U Švedskoj se operacije ne zakazuju tako lako, ja sam tada na sreću imala papire, ali nisam bila upoznata sa tim kako to ide tamo. Danas kad shvatim kojom su me brzinom operisali, shvatam da nisu želeli da rizikuju da to pređe u nešto gore. Doktor mi je rekao, kad me je operisao, da je srećan što se sve tako brzo završilo jer je to već krenulo da prelazi u neki loš oblik. Brzom reakcijom lekara meni je spašen život, ali samokontrola je isto jednako bitna. Na sreću, nisam išla ni na kakve hemoterapije, imala sam samo hormonsku terapiju. Pet godina posle operacije je bitno kontrolisati, a posle pet godina ne postoji mogućnost recidiva. Zdravlje Anabele Atijas sada je u najboljem redu, a sve zahvaljujući samokontroli."

