UBOLI GA U SRCE, REANIMARILI NEKOLIKO PUTA: Pevač povređen u tuči u Novom Sadu, mesecima je u bolnici, a sad se oglasio

Hrabri Strahinja lavovski se bori.

Izvor: Printskrin, Instagram/strahinjamusic16

Pevač Strahinja Mrđan (27) iz Veternika pre nekoliko meseci teško je ranjen u masovnoj tuči u Novom Sadu, i dalje je u bolnici, a sada se i sam oglasio na društvenim mrežama.

Strahinja je tom prilikom zadobio povrede srca i pluća i hitno je operisan. Na svom Instagram profilu juče se oglasio iz bolničke postelje i pokazao koliko je jak i koliku se bori da pobedi.

On je pokazao svoje rane, sve aparate na koje je prikačen, ali i osmeh i pesnicu, pa objasnio kakvu poruku je želeo da pošalje.

"Moj osmeh znači živ sam, moja pesnica znači jak sam, a moj pogled znači nema predaje", napisao je ovaj hrabri pevač.

Strahinja je nakon incidenta za Kurir izneo detalje kojih se seća.

"Kada sam dobio nož u srce počeo sam da zapomažem, tu je bio momak koji mi je spasio život. On je jedan od mnogih koji mi je pomogao, ali da nije bilo njega ne znam šta bi bilo. Došao je kolima po mene i hitno me prevezao u urgentsni. Izgubio sam svet i sledeće čega se sećam su medicinske sestre. Puno krvi sam gubio, to me je najviše i plašilo. Rekli su mi da su me više puta reanimirali, imam neke slike koje mi se javljaju, probudio sam se, video doktore kako me seku i sećam se da sam onda opet izgubio svest. To je sve čega se sećam", ispričao je pevač nedavno.

Inače Strahinja je dobar prijatelj sa Barbarom bobak, verenicom Darka Lazića. Često su zajedno i nastupali.