TRUDILA SAM SE DA SE NE MEŠAM: Ristovski otišao iz porodične kuće, a evo kako je Danica nedavno govorila o njemu i braku

Bračni par odlučio je da se razvede, što niko nije mogao da nasluti, posebno kada se pogleda kako je Danica ponosno govorila o njihovoj porodici.

Danica i Lazar Ristovski odlučili su da se razvedu nakon 42 godine bračnog života, što je iznenadilo čitavu javost pa o tome danima bruje mediji. Lazar se iselio iz porodičnog doma, progovorio o razvodu, a bivši partneri nedavno su sarađivali zajedno na jednoj seriji čiji je producent upravo gospodin Ristovski.

Na ovom ostvarenju radila je i Danica, ali i njihov sin. Glumica je tada u pauzama snimanja otkrila kako izgleda kada je cela porodica uključena u projekat.

"To izgleda tako što svako radi svoj posao. Lazar je producent, zajedno sa Telekomom i plus glavni glumac. Njegov zadatak je mnogo teži od mog, a ja sam se bacila na ulogu koja je zaista fantastična. Naš mlađi sin je takođe bio deo 'Drim tima'", ispričala je glumica, koja je istakla da se trudi da se ne meša previše u muževljev posao.

"Ja se trudim da budem neprimetna. To je najbolje - da se trudite da iz prikrajka budete prisutni, ali da se ne mešate. To je najbolji recept, verujte. To je pitanje koncentracije, jer sve što je neplanirano ili u najboljoj nameri može da proizvede kontraefekat. To čovek treba da nauči, da ne kažem žena", rekla je ona tad za "Kurir".

S obzirom na to da je naša poznata glumica, ali i majka i baka, Danica je otkrila koja joj je titula najznačajnija.

"Najznačajnija mi je porodična titula, jer iz dobre baze sve dobro kreće, a ja sam imala sreću da imam fantastičnu porodicu. To vam je kao zdravlje. Kako kažu - bolestan čovek želi samo da bude zdrav, a zdrav čovek onda može da mašta. Ja sebe doživljavam kao zdravu osobu, pa sam usput mogla da maštam i da ostvarujem svoje vizije", rekla je tom prilikom.

Njihov brak važio je za jedan od onih na koji se treba ugledati, a Danica je tom prilikom i otkrila da li postoji neki recept za uspešan brak.

"U takvim situacijama to što se događa je prirodno. Dakle, neki poseban recept verovatno ne postoji, dakle, to je prirodno."

Podsetimo, bračni par Ristovski iznenadio je javnost vešću da se razvode posle 42 godone braka. Oni su se razišli dostojanstveno i ostali su u dobrim odnosima, a imovinu, čija se vrednost procenjuje na više od miliona evra, ostaviće deci, pisao je gorepomenut medij. Lazar je već dugo u Crnoj Gori, zato što tamo poseduju kuću. Pogledajte kako izgleda porodica Ristovski: