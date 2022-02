PRIČALO SE DA JOJ JE BRAK U KRIZI: Aleksandra Prijović o sinu i svemu što se događalo u Americi - "Mnoge sam nervirala"

Pevačica Aleksandra Prijović je posle dužeg vremena progovorila o privatnom životu.

Pevačica Aleksandra Prijović u poslednje vreme često je na meti tračeva, a njen brak se više puta dovodio u pitanje. Iako ne želi mnogo da priča o privatnom životu, Aleksandra je ipak govorila o svojoj turneji u Americi, ali pomenula i Filipa i sina Aleksandra.

Pevačica je otkrila kako se provela u Americi, ali i šta je njenom sinu ostavilo najveći utisak.

"Tamo je mnogo opuštenije nego ovde. Bila sam već nekoliko puta tamo, najviše sam se obradovala šopingu, najviše smo čekali taj Orlando, da mali sve to vidi. Sada će tri godine da napuni, prelepo je bilo. Najveći utisak mu je ostavio Miki Maus, to nam je sad glavno u kući. Gleda snimke i govori kako je on tu bio, bili smo samo dan tamo, nismo uspeli sve parkove da obiđemo", rekla je Aleksandra za "Premijeru Vikend Specijal", pa dodala:

"Nisam srela svetske zvezde, ljudi tamo ni ne obraćaju pažnju na to. Najviše sam šetala po tržnom centru što je mnoge nerviralo, Filipa najviše."

Ona je otkrila i koliko je majčinstvo uticalo na nju, koliko ju je to promenilo.

"Ne postoji ništa lepše, on mi je prioritet. Svi se pitaju kako uspevam da uskladim privatni život i dete, uvek je tu neko da pomogne, moji, Filipovi, stalno dolaze i smenjuju se, puna je kuća. To sam oduvek želela, to je baš lepo, prvenstveno zbog deteta, mnogo voli bake i deke. Oni ga stalno vode po igraonicama, šetaju i on je najsrećniji. Krenuo je da priča, raspričao se potpuno, razna pitanja postavlja svakodnevno. Rođendan mu je uskoro, sve mu je zanimljivo, kada izlazim iz kuće pita me: 'A gde ćeš ti?'", rekla je Aleksandra.

Filip i Aleksandra

Pevačica se zatim osvrnula na dan zaljubljenih i svoje voljene.

"Sutra je Dan zaljubljenih, ne gledam te datume toliko. Ja inače jako volim da poklanjam, više volim nego da poklone meni, i kada je Filip u pitanju i porodica. Ne postoji osoba koja nije patila zbog ljubavi, pa tako i ja", zaključila je Prijovićka.