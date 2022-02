Pjevač oštro o svima koji su mu željeli zlo kada su čuli da ima zdravstvene probleme

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevač Aca Lukas nedavno je hitno primljen u Urgentni centar, pa je zbog zdravstvenog stanja i zadržan u bolnici.

Nakon izlaska iz bolnice posvećen je promociji numere kojom će se pojaviti na izboru za Pjesmu Evrovizije, i zdravom životu.

"Dobro sam, malo sam bio na pregledima, bolio me želudac, jetra, ali sam definitivno prestao da pijem. Imao sam gorušicu i kiselinu i sad je sve u redu. Ljudi se varaju ako misle da vodim računa, ali nije tako. Jedem voće. Šta znači zdravo se hraniti? Da jedem ko kanarinac one žitarice? To? E, nek se tako hrane drugi. Više ne jedem jagnjetinu, ali bareno povrće jedem".

Lukas je rekao da su se obožavaoci njegove muzike zabrinuli za zdravstveno stanje, ali da je bilo i onih koji su mu željeli smrt.

"Vidim sve niz noge koliko se zabrinuše. Bilo je ne mogu da kažem, ali i dosta onih koji su me sahranili. Sad im je bila prilika. Dobro, mislim njima će se želja svakako ispuniti, ali to neće doživeti, na njihovu žalost. Svima koji mi žele smrt ću se ispišati na grobu.

Ima ih koji to tako zdušno prognoziraju i jedva čekaju. Poručujem im da će im se želja ispuniti, ali posle njih. Tako da ću imati priliku da im izuriniram na grob".

SVIMA KOJI MI ŽELE SMRT, URINIRAĆU PO GROBU! Folker šokirao po izlasku iz bolnice - Tjerajte se, bre, u p**** materinu!

Lukas u istom tonu nastavlja i da ga "ne zanima ko će mu doći na sahranu":

"Ne mora niko da dođe. Kad umrem možete da me bacite u kantu za đubre, isijecite me na komade i stavite u zamrzivač. Tako da možete da me bacite u more, bacite lavovima. Al to kad umrem, a dok sam živ, tjerajte se u pi*ku materinu, pustite me da živim ko čovjek".