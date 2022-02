SRPSKOJ PEVAČICI NUDILI DA BUDE PROSTITUTKA, MUŽ JE PREVARIO S KOLEGINICOM: Nije htela ni slavu ni pare - evo je danas!

Sigurno se sećate pevačice iz devedesetih godina.

Izvor: Youtube/ Anica Milenkovic

Pevačica Anica Milenković devedesetih je bila među najvećim zvezdama, a njena lična karta je pesma "Lančić". U jeku slave se odselila u Ameriku, na Floridu, gde i danas živi, ali ne od stare slave niti od muzike.

Anica na dalekom kontinentu vodi sasvim drugačiji život, a zadesile su je i brojne nedaće. Rodila je dvoje dece i raskinula s partnerom, borila se za egzistenciju. Stizale su joj razne ponude, pa i za bavljenje prostitucijom, ali ona je ostala dosledna sebi i zasukala rukave da bi zaradila za hleb.

"Ponuda je bilo svakakvih, ja sam neko ko voli da radi i ko se ne stidi nikakvog posla iako nas u ovoj profesiji sve stavljaju u isti koš. Mene novac ne čini srećnom, a, Bogu hvala, zdrava sam i nemam potrebe da prodajem kad ima posla na sve strane, ako želi da se radi. Svaki posao cenim i šta god treba radiću ako zatreba za decu, ali na taj način nikada nisam niti ću zarađivati", ispričala je Anica i otkrila čime se danas bavi.

"Radim i dalje sa starijim ljudima i veoma volim taj posao. Negujem stare ljude i, da je sreće, da svi probaju bar na dan da vide kako je to lep posao, usput se dosta nauči o životu. Volim kad mi pričaju šta su sve u životu prošli, a i taj osećaj da sam im potrebna. Najlepše je kad dođem na posao i dočeka me nasmejano lice tih ljudi. Kad ponestane novca, kao i svima što ponestane, ja, kao i svi, normalno živim. Mnogo radim, ne može da nestane skroz novca, može da bude više troškova u nekom momentu, ali ako se radi kontinuirano, onda nije problem. Sve zavisi kako gledamo na materijalno, ima onih koji samo o novcu pričaju i žele da imaju mnogo, pa se ne zadovoljavaju kad zarade manje od željenog, a ima i onih koji su zadovoljni time što imaju i sreću im čine druge stvari, kao meni, na primer. Pošto živim u Floridi, dolazi mnogo turista, pa i održavam stanove za njih", rekla je Anica.

Ne krije da je život nije mazio, ali, kako kaže, zahvaljujući svemu lošem što ju je snašlo, sada je jaka i hrabra žena.

"Pesmu 'Na lančiću ime tvoje' snimila sam 1999, mnogi ne znaju da sam snimala i bila prisutna sve do kraja 2008, kada sam došla u Ameriku. Onda sam 2009. rodila ćerku i od tada me nije bilo. Život mi se okrenuo totalno, preko noći, takoreći, kada mi se naslednica rodila. Dosta se loših stvari dešavalo, ali dešavaju se svima oko nas, tako da nisam jedina. Ono što mogu da kažem sada jeste da je sve što se dogodilo trebalo da se dogodi, koliko god da će zvučati loše, zahvalna sam što se sve tako odigralo jer, da nije, ne bih videla drugu stranu života. Tada sam, ustvari, videla koliko mi ljudi imamo snage i hrabrosti da se izborimo sa svime što život nosi. Opet kažem, to što sam prošla je ništa naspram onog što znam da su drugi, život im je doneo mnogo gorih stvari. Svi su nastavili da se bore, pa tako i ja. Hrabrost i snagu su mi davala deca, kao i ljudi koje volim i koji me vole i dan danas".

"Najteži trenutak je kada su mi rekli da mi je sin rođen bez sluha, to je nešto na šta nisam bila spremna, nisam bila spremna da prihvatim do trenutka kada su mi nalazi i doktori potvrdili isto. Znate kako to ide, koliko god da vam govore dijagnozu, opet ta neka nada da su pogrešili tinja", priznala je Anica.

Svojevremeno su svi brujali kako ju je partner Deni ostavio zbog njene koleginice, ali o tome ne želi da priča, jer je prošlost ostavila iza sebe.

"O toj osobi ne bih, iskreno i ne razmišljam o njemu niti želim išta da znam. Pričalo se s kojim koleginicom, ni tada, a ni sada ne želim da budem ta koja će reći. Nikada nisam bila osoba koja će javno druge da proziva, jer ona generalno nije ništa kriva", smatra nekadašnja pevačica koja je ranije imala i 155 kilograma, pa za šest meseci skinula 52.