"OSTALA BEZ OCA I MAJKE, SAD SAM NIČIJE DETE": Potresno pismo srpske pevačice - Kukate, a ja bih sve dala da ih zagrlim

Pevačica Dušica Grabović objavila sliku svojih roditelja

Izvor: Instagram/dusicagrabovic/printscreen

Otac pevačice Dušice Grabović za kog je prethodnih dana molila za pomoć, nedavno je preminuo. Dušica Grabović pre 13 godina je izgubila majku, a sada se oglasila na društvenim mrežama tužnim postom o roditeljima.

Njen post prenosimo u celosti:

"Moji voljeni roditelji, tata i mama! Oni koji su me voleli bezuslovno,nestali su…Kažu da u životu dva puta odrasteš…Onog trenutka kad izgubiš roditelje i dobiješ svoje dete…Bez obzira koliko imam godina, ja više nisam NIČIJE DETE.…Uvek sam gledala na njih kao nepobedive osobe…Kada sam se odselila iz porodičnog gnezda,imala sam osećaj da će me njih dvoje uvek čekati! Oni su bili moji SUPERHEROJI…I na moju žalost i na žalost svih nas koji nemamo više roditelje, dođe vreme da oni odu iz našeg života…Ovog trenutka mi dolaze mnoge reči koje sam mogla,a nisam im rekla i ostaje mi žaljenje…Shvatila sam… NIKADA ME NIKO NIJE TAKO NESEBIČNO VOLEO KAO MOJI RODITELJI!", napisala je Dušica i nastavila:

"Bili su u stanju da me prozru i prigovore svaki put kada sam skrenula sa puta,a nikada to nisu radili iz loše namere nego isključivo za moje dobro! Dok su mi bili živi,ja sam bila dete koliko god mi je godina…sada kada više nih njema, beskrajna tuga se uvukla u mene. Postajem svesna sada da sam nekako čudno sama.

U sećanje mi navire mamin lik kako me ljubi pred spavanje i moj tata koji me uči kako vozim bicikl… Počinju da me nerviraju ljudi koji se žale na svoje roditelje! A JA,JA BIH DALA CEO SVET DA IH JOŠ JEDNOM VIDIM I ZAGRLIM! I dođe mi da viknem: Budalo, budi srećan što su ti živi, što ih imaš. Bol zbog gubitka njih nikada neće izbledeti, jer to je jedina bol koja nikada ne bledi. Često mi se desi da zaplačem baš kao onaj dan kada su otišli jer bol nikada ne prolazi.

Mislim da nikada neću moći da se pomirim sa činjenicom da moja buduća deca NIKADA NEĆE UPOZNATI moje roditelje… i da moji roditellji neće nikada videti moju decu! Čak i kada budem imala muža i decu,praznici poput Božića, Uskrsa i slava će me uvek asocirati na moje roditelje! I znam da će mi biti mnogo teško što nisu tu kraj mene. Sada me hvata kako s vremena na vreme uzmem telefon da okrenem tatu i mamu, a sa druge strane muk… Onog dana kada sam ostala bez njih oboje, shvatam koliko sam ih volela. Niste više kraj mene moji voljeni tata i mama, ali ću vas zauvek čuvati i nositi u srcu. Volim vas".

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!