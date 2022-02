FOLK MILIONERKA (65) UŽIVA U DUBAIJU! Pokazala obline u kupaćem, a u šopingu pazarila cipele od 800 evra!

Pevačica Branka Sovrlić važi za jednu od najbogatijih na estradi, a sada je sa suprugom otputovala u Dubai da se odmorila.

Izvor: Instagram/branka_sovrlic

Branka Sovrlić i njen suprug odseli su u jedan od najluksuznijih hotela, a Branka je pokazala svoje izvajano telo.

Ni šoping nije izostao, počastila je već prvi dan. Branka je sebi kupila skupocene cipele koje koštaju 800 evra.

Branka je nedavno izjavila da ne voli kada je oslovljavaju sa "milionerka" jer su veći deo bogatstva i ona i suprug nasledili od svojih roditelja.

"Ja sam nasledila nešto od roditelja, a i suprug je nasledio dosta jer je iz jedne imućne porodice, otac mu je bio doktor nauka, putovao po svetu. Znate, kada imate ovde stan i kuću onda ispadnete milionerka. To me nervira. Uvek sam volela stilski nameštaj, pa sam to kupovala. Ekonomična sam", rekla je pevačica i dodala:

"Kada smo bili mladi imali smo želju da imamo kuću ili stan, sada sve to imam i želja mi je samo da budemo zdravi svi zajedno. Samo da nas prođe ova korona svuda u svetu. Džabe su sve pare sveta, vidite koliko smo pevača izgubili".