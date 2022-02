NE SME DA SE UGOJI NI POLA KILOGRAMA, A IMA 57: Jelena Rozga zbog zdravstvenih problema godinama jede SAMO OVO

Evo šta jede Jelena Rozga i kako godinama održava istu kilažu.

Izvor: Instagram/RozgaJelenaOfficial

Pevačica Jelena Rozga jedna je od najlepših i najtraženijih u regionu i svojim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a nedavno je otkrila i s kakvim se zdravstvenim problemima već dugo nosi.

Lepoj Splićanki je 2006. godine otkrivena hipertireoza, a pre četiri godine i tahikardija. Jelena je ispričala kako živi sa ovim bolestima, zbog kojih već godinama ima istu kilažu.

"Moji problemi sa štitastom žlezdom ne daju mi da se ugojim ni pola kilograma, ali ima i do genetike i do toga što živim pored mora. Štitasta žlezda ponekad ume baš da me zeza, ali generalno se dobro osećam. Ne dam se ja, samo osmeh na lice i pozitiva", rekla je Jelena i dodala da je obolela zbog stresa.

"Sada je najvažnije da se što manje uzrujavam, i zbog srca i zbog štitaste žlezde. U prethodnih nekoliko godina sve koncerte sam otpevala bez problema zahvaljujući terapiji i disciplini. I dalje skoro dva sata mogu da pevam i igram sa svojom publikom", otkrila je bivša balerina i dodala da joj nastupi zamenjuju klasične treninge u teretani.

"Na bini provedem nekoliko sati pevajući i plešući, i to je odličan način da se ostane 'fit' i bude u dobroj kondiciji. Kada je počela pandemija korona virusa, morala sam da prestanem da treniram i to je bio šok za moje telo. Zbog toga mi je, dok sam bila u izolaciji, proradila i štitasta žlezda. Onda mi je trener rekao da počnem da vežbam kod kuće, što mi je bilo i korisno i potrebno", objasnila je i otkrila da odličnu liniju ima zahvaljujući i tome što je oduvekvodila računa o ishrnai.

"Pazim šta jedem, iako sam veliki gurman. Trudim se da hrana koju unosim bude lagana i zdrava. Jedem više puta dnevno, ali u manjim količinama, zato što to odgovara mom organizmu. Nekada sebi dam oduška i opustim se. Volim mediteransku hranu, laganiju ishranu, koja sadrži dosta voća, povrća i ribe. Zimi obožavam da jedem pečeno kestenje", objasnila je Rozga.

JELOVNIK JELENE ROZGE

Doručak: Omlet sa belancima, maslinama i mladim sirom

Ručak: supa, meso, salata

Večera: Riba i povrće

Trik savet: Budite umereni u svemu!