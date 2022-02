"KROZ NEKOLIKO MESECI DOLAZI DO ZAPINJANJA": Nataša je u sva tri braka imala isti problem! Ovo je razlog njenih razvoda

Pevačica iza sebe ima tri razvoda, a sada je iskreno progovorila o tome šta je razlog problema u njenim brakovima.

Izvor: Printskrin, Kurir TV

Pevačica Nataša Bekvalac izaziva veliku pažnju zbog svog ljubavnog života. Ona iza sebe ima tri braka i dve ćerke, a mnogi su se pitali u čemu je problem i zašto ne može da održi ni jedan brak, iako su joj svi izabranici bili potpuno različiti.

Nataša nikada od javnosti nije krila detalje svog ljubavnog života, pa je tako u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrila prvi put šta je bio glavni razlog sva sve njene krahove braka.

"Uvek je sve u redu, uvek me svi upoznaju ali kroz nekoliko meseci dolazimo do prvih zapinjanja, a to je moj posao. Ja to njuškam ali sam večiti optimista i sve mislim možda neće ovaj put. Moj posao je moj život, pa ako ti ne voliš moj posao onda ne voliš moj život, a ako ne voliš moj život ne možeš da voliš ni mene", rekla je Nataša i istakla da nije imala neke velike probleme što se braka tiče.

"Nisam imala nikakve probleme sem poslednjeg braka", rekla je Nataša aludirajući na to što je od Luke Lazukića pretrpela nasilje o kom je javno progovorila.

Nataša Bekvalac

Ona je otkrila i da posle svega nije odustala od ljubavi, da je spremna da ponovo voli, ali otkrila je i šta smatra da bi joj sada odgovaralo:

"Nije mi ni jedna ljubav bila najveća do sada, bile su drugačije. U jednom me vodila neka strast, u jednom momentu sam htela da pored mene bude neko tako običan. Danas sam htela da je pored mene neko sa kim ne moram mnogo da pričam, ali da se osećamo. Za to je potrebno vreme, ali pošto mene smara vreme, trebalo bi da jednostavno kliknem sa nekim", rekla je Nataša, a evo kako je izgledalo njeno tajno venčanje sa drugim suprugom, Ljubom Jovanovićem: