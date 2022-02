PREMINUO PREDRAG PEĐA VRANEŠEVIĆ: Porodica potvrdila tužnu vest o smrti slavnog muzičara

Odlazak velikana muzičke i filmske scene.

Izvor: YouTube/Screenshot/RTS 3 - Zvanični kanal

Velikan novosadske muzičke scene, Predrag Peđa Vranešević, preminuo je danas u Novom Sadu u 76. godini, potvrdila je porodica muzičara.

Predrag Peđa Vranešević, poznat je po čuvenom sastavu Laboratorija zvuka, koju je osnovao s bratom Mladenom.

Ostaće upamćen kao jedna od najkreativnijih ličnosti moderne novosadske kulturne scene, koja je formirana tokom šezdesetih i sedamdesetih, inspirisana podjednako popularnom muzikom svog doba i avangardnom umetnošću. Njegov veliki opus obuhvata inovativnu rok, filmsku i pozorišnu muziku, kao i scenska dela.

Predrag Peđa Vranešević rođen je 27. maja 1946. u Novom Sadu.

Manje je poznato da je tokom svoje plodne karijere (sam ili kroz kreativnu saradnju s bratom) snimio muziku za više od stotinu pozorišnih predstava i više od dve stotine filmova i TV serija. Tokom studija athitekture u Beogradu, sredinom šezdesetih godina prošlog veka, bio je i član bit sastava The Best Nothing, koji je imao tu čast da nastupi na prvoj beogradskoj Gitarijadi, održanoj na Sajmištu, a po povratku u Novi Sad radio je kao filmski kritičar u studentskom listu "Index", te kao filmski urednik na Tribini mladih.

Paralelno s muzikom, bavio se i konceptualnom umetnošću u grupi KOD, s kojom je nastupio na Sedmom bijenalu mladih umetnika u Parizu (1971). Svakako vredno pomena je i pet nastupa u londonskom teatru Instituta savremenih umetnosti, u avgustu 1984. godine, gde je izveo svoj muzičko-scenski spektakl "Uzjahati konje Svetog Marka", pišu mediji.