DOĐE MI DA BLJUJEM VATRU NA SVE ŽIVO: Anastasija doživela dramu u Dubaiju! Oglasila se i objasnila šta se desilo (FOTO)

Pevačica Anastasija Ražnatović po povratku za Beograd doživela je dramu na aerodromu u Dubaiju.

Izvor: Printskrin, Instagram/ raznatovicanastasija

Pevačica Anastasija Ražnatović je nekoliko dana provela na odmoru u Dubaiju, a kada je došlo vreme za povratak u Beograd, Cecina naslednica i njena drugarica doživele su peh.

Njih dve nisu uspele da se ukrcaju u avion, o čemu je Anastasija obavestila svoje pratioce na društvenim mrežama.

"Propušten let zbog spleta nesrećnih okolnosti. Čekanje 10 sati do sledećeg. Ovaj retko merkur me sabiija. Platile smo nove karte, spavale smo dva sata i od pet jutros smo na nogama", napisala je Anastasija pa dodala:

"Da, ovo smo mi ispred Burj Kalife malopre dok nosimo stvari iz kofera koje smo morale da izvadimo i nosimo u rukama".

Anastasija Ražnatović

Izvor: Printskrin, Instagram/ raznatovicanastasija

Ražnatovićeva se posle par sati oglasila iz restorana i otkrila da im se svašta loše izdešavalo, ali da veruje u pozitivno.

"Nema šta nas nije zadesilo danas, ali ključ je u tome da ostanete pozitivni čak i kad vam dođe da bljujete vatru na sve živo", rekla je Anastasija koja je na društvenim mrežama sa ovog puta redovno delila fotografije u različitim bikinijima i tom prilikom pokazala svoje izvajano telo.

Pogledajte gde je Anastasija bila smeštena tokom boravka u Dubaiju: