TO JE JAVNA TAJNA - PJEVALA SAM NA KORONA ŽURKAMA! Skandalozno priznanje pjevačice koja je optužila muža za nasilje

Teodora Toković priznala da je kršila epidemiološke mjere u jeku pandemije

Pandemija koronavirusa udarila je mnoge estradnjake po džepu, budući da zbog striktnih epidemioloških mjera pjevači nisu nastupali skoro dvije godine. Ne i pjevačica koja je nedavno otkrila da se rastaje od supruga zbog nasilja u porodici.

Teodora Toković, pobednica 12. sezone takmičenja Zvezde Granda, priznala je da je radila punom parom na tajnim kovid žurkama!

"Pevala sam na korona žurkama i to je javna tajna! Ne želim da budem licemjerna, kada sam to radila. Moja namjera nije bila da ugrozim druge, tim prije što smo svi vodili računa. Tada sam imala i antitijela jer sam preležala koronu", rekla je Teodora, i objasnila da zbog toga nije osjetila krizu.

"Moram da priznam da sam puno radila. Da se ne lažemo, uvijek su postojale varijante gdje su se ljudi krili, gdje se pjevalo i veselilo i ne mogu da se požalim na krizu", rekla je Teodora i otkrila da li je neko od njenih kolega slijedio njen primjer. "To ne znam i ne mogu da pričam u tuđe ime. Biću diplomata i reći ću da nisam upućena šta su moje kolege radile za vrijeme pandemije".

Nekadašnja pobjednica takmičenja Zvezde Granda otkrila je da se razvela od bivšeg supruga jer je godinama trpjela nasilje u porodici. Sada se, kako je objasnila, pokajala što je o tome javno pričala.

"Ne želim da pljujem nekoga s kim sam živjela i koga sam voljela, to što sam rekla izletjelo mi je sasvim slučajno kada sam ispričala šta je bio razlog našeg razvoda. U cijeloj priči naša ćerka je najviše povrijeđena i insistirala je da više ne pričam o tome", rekla je Teodora, i dala savjet svim ženama koje trpe fizičko nasilje.

"Savjetovala bih sve žene koje trpe nasilje da prekinu odnos sa svojim partnerom čim shvate da to više nije to", dodala je ona, i priznala da joj najteže pada to što je njena ćerka bila svjedok nemilih scena.

"Moja ćerka je bila tu i vidjela je neke stvari, ali kao i svako dijete, ona to potiskuje. Njena je obaveza da ide u školu, da se igra i da se druži. Bez obzira na sve, ona voli i majku i oca. Iz poštovanja prema svom djetetu ja više ne želim da pričam na ovu temu".