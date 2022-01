NE ZNAM KAKO SAM SMOGLA SNAGE ZA DALJE: Jana progovorila o užasnoj porodičnoj tragediji - "Mnogo razmišljam i tugujem"

Jana Todorović otkrila kako se oseća posle gubitka sestrića.

Izvor: Instagram/janavip2011

Pevačica Jana Todorović nedavno je doživela porodičnu tragediju, kada je iznenada preminuo njen jedini sestrić Bane, posle čega je jedva smogla snage da nastavi dalje, vrati se poslu i obavezama.

"Mnogo sam opterećena, mnogo razmišljam i tugujem. Tragedija za ceo život, za celu porodicu. Mlad čovek, imao je samo 32 godine. Vest sam saznala u Americi. Nekoliko dana smo putovali natrag", ispričala je pevačica bolnim glasom u jutarnjem programu Kurir televizije.

Otkrila je da ni sama ne zna kako je smogla snage da se nosi s tolikim bolom.

"Moramo da smognemo snage, ima on devojčicu svoju da se o njoj brinemo, ali kako sam smogla snage, stvarno ne znam... Izgleda kao da mi on šalje neku posebnu energiju. Najjaču, kao nikada do sada", izjavila je Jana jedva suzdržavajući suze.

Pevačica veruje da je preminuli roditelji i sestrić gledaju odozgo, i tako joj daju snage da nastavi dalje.

"Mislim da postoji zagrobni svet i da mene moji roditelji i sestrić gledaju odozgo, da ja mogu da stanem i da se našminkam, da ne plačem, da izađem da pevam i ne plačem. Ali to je život", smatra pevačica.