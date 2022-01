DESETINE HILJADA EVRA, PRAVI ROLEKS I PRSTENJE! Pevač otkrio šta sve dobija kao bakšiš: Novac može, ali ovo NIKAKO!

Dve stvari nikako ne prima.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Zvezda Granda Nikola Ajdinović često nastupa po privatnim slavljima, gde dobije ogromne bakšiše.

"Bude par desetina hiljada eura na koje se svi talimo. Ne ide to sve meni, da ne misle ljudi, tu je i orkestar. U pijanstvu bude svega. Evo sat sam dobio i to 'roleks' pravi je, ima žig, šifru, sve. Bude tu i ključeva, lančića, prstenja, ali ja to vratim njihovim suprugama i ćerkama. Novac može, ali kartice i zlato ne", rekao je Ajdinović.

Iako vredno radi na svojoj karijeri koja mu je trenutni fokus, Ajdinović je i porodičan čovek koji obožava da provodi vreme sa svojim najmilijima koga nažalost zbog posla ima sve manje.

"Moraš da imaš ljude oko sebe koji imaju razumevanja. Nažalost nisam uvek sa svojom porodicom i svašta propuštam, ali trudim se kad god mogu da budem sa njima. Moja braća su uvek tu za mene jer sam ja sam sav u obavezama, ali dok imam njihovu podršku mogu da funkcionišem", rekao je pevač.