S MALDIVA NA VELIKI KASTING U ITALIJU! Jelisaveti Orašanin se smiješi uloga života - "Žele da je angažuju"

Glumica Jelisaveta Orašanin mogla bi da se nađe rame uz rame sa italijanskim glumcima, a do tada odmara sa ćerkom Petrom i sinom Bogdanom u luksuzu egzotične destinacije.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Ove godine se obilježava 70 godina od smrti italijanske kraljice, Jelene Savoje, pa tim povodom, tamošnje filmadžije planiraju da naprave omaž svojoj omiljenoj kraljici.

"Filmski stvaraoci žele da naprave film o Jeleni Savoji, crnogorskoj princezi i pretposlednjoj kraljici Italije. Već uveliko spremaju kasting gdje će pozvati tamošnje glumce za ulogu kralja Emanuela, ali i njihovu djecu. Međutim, ono što je interesantno jeste da za kasting imaju u planu i Jelisavetu Orašanin. Kako je Miloš Teodosić velika zvijezda u Italiji, filmski producenti su saznali da je njegova supruga glumica, pa žele da je angažuju. To bi ujedno bio i dobar marketiški trik. Jelisaveta bi mogla da glumi Jelenu Savoju. Iako možda ne bi dobro pričala italijanski jezik, reditelji bi to mogli da osmisle, tako što bi Jelisaveta 'uskakala' sa sprskim jezikom, s obzirom na to da je Jelena Savoja iz Crne Gore", rekao je izvor i dodao da bi poziv mogao da joj dobro dođe za internacionalnu karijeru.

"Jelisaveta se odlično snašla u ruskom filmu 'Hotel Beograd', pa joj ne bi bio problem da se nađe i u nekom italijanskom. Italija ima jaku filmsku industriju i veoma uticajnu, što bi Jelisaveti dobro došlo za buduće angažmane. Domaća publika će ponovo imati prilike da je gleda u 'Ubicama mog oca', međutim, u petoj sezoni njena uloga je epizodna".

Jelisaveta trenutno uživa u luksuzu Maldiva, odakle će direktno otići na kasting. Ona je za sebe i mališane iznajmla kućicu sa bazenom na samoj obali, a koja je okružena palmama i rastinjem. Fotografije koje Jelisaveta postavlja na društvene mreže govore da glumica posle drugog porođaja izgleda kao bomba.