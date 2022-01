ZAKLAO BIH GA ZUBIMA DA MOGU! Hasan besan zbog sramne presude Šabanovom UBICI - "Dve porodice je zavio u crno"

Tri godine nakon saobraćajne nesreće u kojoj su nedaleko od Bilefelda stradali Šaban Šaulić i Mirsad Kerić, a Slobodan Stojadinović zadobio teške povrede, održano je suđenje Turčinu Alsinu Leventu u Giterslohu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV/Printscreen

Turčin Alsin Levent osuđen je na tri godine i tri meseca zatvorske kazne, a Šabanova udovica je nakon presude istakla da je tužna jer osuđeni nije pokazao da se kaje zbog počinjenog dela.

Šabanov brat Hasan Dudić kaže da je ovakva kazna velika sramota i da bi osuđenom lično presudio.

"To je stvarno sramota, meni se moja Sanela juče javila kada su prešli pasošku kontrolu, verujem da sada nema snage ni da priča. Pa kakvi su to sudovi, ne mogu da verujem da je to Nemačka, kakvi su to ljudi? Doći će njima turci glave. Dve porodice je zavio u crno i dobio je tri godine zatvora. Zbog zdravstvenog stanja nisam mogao da odem na suđenje, ne bih preživeo to suđenje. Kunem vam se, zaklao bih ga zubima", ispričao je za Kurir televiziju vidno potrešen Hasan Dudić.

Hasan Dudić kaže da mu brat mnogo nedostaje i da često posećuje njegov večni dom.

"Odem i sve mu pričam šta se događa, pa mu kažem onda da je možda i bolje da ne vidi kakvo je ovde stanje. Događale su se mnoge stvari i to baš u periodu kad je preminuo. Ja živim sam u stanu, nekako sve imam osećaj kao da je on tu i da me čuva", ispričao je pevač.