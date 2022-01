POKLON OD 500.000 € ZA ĆERKU TAMARE ĐURIĆ! Starleta ne štedi na mezimici, a ovo još nema niko!

Starleta Tamara Đurić više puta je pokazala da ne štedi na svojoj ćerki imenjakinji, te ne prestaje da je obasipa poklonima.

Tamara je od samog porođaja ćerku obasipala skupocenim poklonima, od skupih krpica, pa do potpuno novog mercedesa, ali ovo je do sada zasigurno najveći i najskuplji.

Kako se navodi ona planira da na svom placu u Malom Mokrom Lugu otvori veliki vrtić, ali i graonicu za decu javnog tipa, koju je rešila da pokloni svojoj naslednici.

Po rečima izvora, za ovu investiciju starleta je odvojila poreko 500.000 evra, a otvaranje se očekuje krajem marta. Tim povodom se oglasila i Tamara Đurić.

"Ne znam kako ste to uspeli da saznate, ali kad me već pitate da istina je. Postala sam vlasnica jednog placa na toj lokaciji i rešila sam da uložim novac u vrtić ali i u igraonicu za decu. O ciframa nikad nisam govorila to znate i sami, ali da u pitanju je velika svota novca koju sam uložila. S obzirom da imam dete i da imam iskustva sa privatnim biznisom, ovo je bilo više nego logično da uradim. Privatan vrtić za sve mališane, a što se tiče igraonice videćemo, neka za sada ostane tako kako ste čuli, a možda na kraju i ne bude tako", rekla je Tamara kroz smeh.