POKUŠAO DA JOJ SE ZAVUČE POD SUKNJU! Milica Pavlović bijesna, oplela po muškarcima - oglasila se posle SKANDALA

Milica Pavlović je objasnila zašto je bacila telefon momka iz publike.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Instagram/SenoritaMilica/screenshot

Na društvenim mrežama je juče osvanuo snimak Milice Pavlović koja baca mobilni telefon na binu, a pjevačica je sada objasnila šta se krije iza ovog njenog postupka.

Da podsjetimo, uzela je momku telefon iz publike i bacila ga iza sebe na binu, a kako tvrdi, za to je imala opravdan razlog. Oglasila se povodom neprijatnosti koju je doživjela i objasnila šta je prethodilo tome, s obzirom da je naišla i na negativne komentare.

"Upozorila sam ga jednom! Upozorila sam ga drugi put. Treći put sam reagovala! To što sam žensko u haljini i nalazim se na sceni, ne znači da ne zaslužujem osnovno poštovanje. Zgrožena sam i razočarana kako neki muškarci tretiraju žene, kao i da bez blama i uprkos upozorenjima misle da je potpuno normalna pojava da 'pokušaju da im se zavuku pod suknju' i da bi mi vjerovatno trebalo da budemo srećne i da se osjećamo poželjno zbog tog gesta", napisala je Milica i nastavila.

"Ne smijem da zamislim kroz šta sve djevojke prolaze u izlascima i kako ih tretiraju ovakvi 'muškarci'. Jer, ovo je jedan vid seksualnog zlostavljanja na koje niko nema baš nikakvo pravo… I da, ponovo bih bez razmišljanja uradila isto. Ponovo bih bez razmišljanja uzela mobilni telefon i bacila ga u namjeri da zaštitim sebe i svoje dostojanstvo, i pokazem takvim 'muškarcima' da je to što rade sramno, nedopustivo i zaslužuje svaku osudu! Ako to uopšte mogu da razumiju i shvate! Djevojke, glavu gore, suprotstavite se ovakvim muškarcima i pokažite gde im je mjesto! To što smo nježniji pol ne znači da smo osuđene da trpimo i tolerišemo ovakvo ponašanje!", poručila je Milica Pavlović putem Instagrama.