"MOJA ĆERKA JE JEDNA STOKA NAMAZANA": Đorđe David otkrio šta mu najteže pada kod naslednice - TO MI JE NAJGORA KAZNA

Đorđe David je bio iskren u komentarisanju poslovnog i privatnog života.

Izvor: ATA Images/Anotnio Ahel

Dorđe David je već duže vreme prisutan u Zvezdama Granda kao član žirija i mentor, i veoma je posvećen kandidatima, zna kada je vreme za šalu, a kada za rad i trud.

Za sebe kaže da se trudi da odgovori svim obavezama budući da je profesionalac, a osim u Grandu, angažovan je i u bendu. Zbog toga, međutim, najviše trpi porodica, što je otkrio i sam muzičar.

"Trudim se da svim snagama odgovorim svim obavezama na sve strane, i kada je u pitanju bend i šou program i teatar i, naravno, porodica, ali, realno gledano, porodica najviše trpi. Ja kada se nekog posla uhvatim, ja u to ulazim ili sto posto ili ne ulazim. Takav sam, kažu da je to vezano i za horoskopski znak, ali ja mislim da je u pitanju i vaspitavanje od strane majke kada smo mi muškarci u pitanju. I ona je bila ozbiljan vojnik u svom poslu i uvek mi je govorila: 'Ako nisi spreman da izdržiš sva pravila cirkusa u koji hoćeš da uđeš, nemoj ni da ulaziš'", rekao je Đorđe, koji ima ćerku Stašu kojoj poklanja sve svoje slobodno vreme, a kaže i da je dosta toga karakterno nasledila od njega, pa zna da ga pogodi gde najviše boli.

"Moja ćerka je jedna stoka namazana, na moju je foru potpuno. Kada me nema dva, tri dana sledi ignorisanje, što mene najviše na svetu boli, a ustvari krajičkom oka me gleda kada misli da ne vidim. I onda kada ja kažem 'dobro, hoćemo da se ljubimo', dolazi kod mene. To mi je najgore moguće kažnjavanje koje mogu da dobijem, njeno ignorisanje", otkrio je Đorđe David, koji smatra da je njegova ćerka još premlada za društvene mreže, koje poslednjih godina prati sve lošiji glas.

"Ona ima svega sedam godina, znači nema šanse da ima Instagram profil ili Tik-Tok. Ti mladi mozgovi su sunđeri i smatram da je greška da se deci to dozvoljava pre četrnaeste godine, jer mislim da je to ozbiljna opasnost. Veća nego da im dete ide polugolo ulicom, to ima istu težinu kada je u pitanju provokacija ludaka kojih ima mnogo", objasnio je svoj stav po tom pitanju.

"Postoje neke stvari gde sam prestrog i tu već ulazi Ana, jer je ona jedina koja tu mene može da obuzda, gde kreće ozbiljna kritika mene kao oca", rekao je roker.

Đorđe David sa suprugom Anom: