ZBOG SILIKONA OD 25.000 EURA ŠALJU SLIKE POLNIH ORGANA! Šok priznanje učesnice rijalitija - "Nude mi po 10.000 za seks!"

Nekadašnja učesnica rijalitija Farma i Zadruga otkriva sve o plastičnim operacijama i nepristojnim ponudama!

Izvor: Instagram/ifbb_pro_ljuba_pantovic

Učesnica brojnih rijaltija Ljuba Pantović, otkrila je da je čak šest puta išla na operacije uvećavanja grudi, kao i da je intervencije do sada platila čak 25.000 eura!

"Šest puta sam operisala grudi i konačno sam zadovoljna. Koštalo me je 25.000 eura, ali ne žalim. Operacije sam sama finansirala jer ne dozvoljavam da mi iko išta plaća. Ne bih podnijela da neko ide okolo i priča da mi je kupio grudi", rekla je Ljuba i otkrila da od kako se "dotjerala" nepristojne ponude samo pljušte.

"U svakoj trećoj poruci stigne mi slika muškog polnog organa. Nude mi i pare za seks, i to po nekoliko hiljada eura. Ja se sa takvima sprdam , pa odgovorim: 'Alo, bre, klošaru, pa neću ja za 5.000 eura ni da ustajem iz kreveta, a on poveća cifru na 7.000, pa na 10.000. Jedan muškarac mi je napisao 'Sram da te bude, tebi je to malo pare?!'. Eto, tako liječe komplekse, misle da sve mogu da kupe. Dođe mi da napišem 'Kupi mi kuću u centru Beograda i tvoja sam'. Tada bih dobila blagoslov i od roditelja i od prijatelja! Naravno, šalim se".

Ljuba je otkrila da ne dobija samo poruke od muškaraca.

"Nabacuju mi se lezbijke. Vjerovali ili ne, žene mi takođe šalju slike polnih organa. Kada otvorim takvu fotogradiju mobilni samo što mi ne ispadne iz ruke. Šokiram se!".

