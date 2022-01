IMALA JE 18, A ON 30 GODINA I BIO JE OŽENJEN! O njihovoj ljubavi brujala je Jugoslavija, a završila se TRAGEDIJOM!

Ljubav Miše Kovača i Anite Baturine bila je u početku bajka uprkos brojinm osudama, ali se ipak završila tragedijom!

Kada su se upoznali Anita je imala svega 18 godina i bila je proglašena za najlepšu Jugoslovenku. Nju su na jednom takmičenju pitali da li ima dečka, ona je samo potvrdila, a posle te izjave su suledili veliki problemi. Ona je tada već bila u vezi sa pevačem, koji je bio oženjen i imao 30 godina.

Brzo su se zaljubili i hteli su da sklope brak. Ipak, postojao je jedan veliki problem - Mišo Kovač je bio oženjen Zagrepčankom Ljubicom. Jedno veče nakon nastupa Miša je priznao sve svojoj zakonitoj supruzi.

To veče kada je bio finalni nastup na festivalu, Mišo se, navodno, razboleo. Zbog visoke temperature nije hteo da izlazi iz sobe i zaključao je vrata. Tada je, po rečima ljudi koji ga najbolje znaju, Mišo priznao celu ljubavnu aferu sa Anitom Ljubici. Odmah posle festivala je otišao na dvomesečnu turneju po Srbiji i Bosni i Hercegovini. U nekim mestima mu se pridružila i Anita.

U to vreme njegova ljubav sa Anitom je rasla. Bili su nerazdvojni, a Anita se odlučila da preostale razrede završi privatno da bi imala više vremena za njega...

Ljubav između poznatog hrvatskog pevača Miša Kovača i Anite Baturine je bila puna prepreka, radosti ali i tuge.

Ipak, ta veza nije bila prihvatljiva za njenu porodicu. Njena majka je bila protiv njihovog viđanja. Mišini prijatelji su s vremenom primetili drugačije ponašanje kod njega. Izrazio je želju da postane biznismen i da otvori restoran negde na Jadranu, što je kasnije i realizovao. Oni, koji su ga najbolje poznavali su potvrdili da je to bio Anitin uticaj na njega.

Mišo je za vreme turnije još bio u zvaničnom braku. Posle samo dve godine, Mišo i Anita su se venčali i dobili sina Edija i ćerkicu Ivanu. Njihov luksuzni stan bio je u Zagrebu, a zajedno su ceo svet proputovali.

"Mi smo imali dosta 'porođajnih muka' kad smo se sreli. Ona je bila gimnazijalka, ja oženjen čovek. Stvarno sam želeo da budemo zajedno", priznao je Mišo u jednom intervjuu.

Međutim, smrt sina je uništila porodičnu idilu. Edi je nastradao u ratu iz 90-ih i "savršena porodica" je tad raspala. Mišo je tad upao u depresiju i pio je tablete za smirenje.

"I ja sam mesec dana bila na tabletama, nakon čega sam se osvestila i rekla sebi da tako više ne sme da ide", prepričala je Anita o svom najtežem periodu života.

Javnost je u to vreme šokirala i vest da je Mišo Kovač napustio porodicu i sreću pronašao u zagrljaju druge žene astrološkinje Silvije Conte - Calvi Marković. Upoznao ju je slučajno i u njoj je video kao osobu koja će mu konačno doneti mir.

"Mišo je samo otišao iz našeg stana. Nakon nekoliko dana, koliko mi je trebalo da ga dobijem telefonom, Mišo i ja smo se našli u motelu Plitvice na zagrebačkoj obilaznici. Dok smo sedeli za stolom i dok sam ga gledala, mogla sam samo reći da ne verujem da mu se to dogodilo. Mišo je samo kratko rekao: 'Eto, dogodilo se'. Meni se to nikad ne bi dogodilo, pomislila sam i otišla iz motela. To je bio kraj naše ljubavi", priznala je svojevremeno Anita.