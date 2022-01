ON MI JE NAJVEĆA GREŠKA S KOJOM MORAM DA ŽIVIM! Dalila otkrila šta se sve desilo s Filipom Carem u izolacij!

Dalila i Filip Car i dalje imaju nedefinisan odnos.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dalila Dragojević je proteklih dana imala turbulentan odnos s bivšim momkom Filipom Carem, s kojim je u izolaciji provela cijelu nedelju, o čemu je sada i sama progovorila.

Za Cara je nedavno izjavila da je baš on taj koji je najviše nasmijava u kući, zbog čega je Dejan Dragojević poludio, pa je među bivšim supružnicima došlo do nove svađe.

"Prošlo je sedam dana, nije se ništa specijalno desilo. Kada je popio onaj dan, došao je kod mene na krevet i porazgovarao sa mnom, imali ste prilike to da vidite. Ali ja njemu ništa ne vjerujem, čak je izbacivao iz sebe neku tečnost kao posledicu alkohola, čak mu ni to nisam vjerovala. U jednom trenutku sam ga pitala koji je razlog zbog kojeg me je ostavio, mislila sam da će mi dati iskren odgovor, ali on je rekao da je bio ubijeđen da ja igram igru.

Na igri istine sam ponovo pitala, da li pred ljudima može da kaže zašto je to uradio, ali ponovo je ispričao gluposti. Tek sam kasnije dobila pravi odgovor, kada je rekao da je sve bilo zbog njegovih kompleksa više vrijednosti i straha da ću ja njega ostaviti. Više puta sam mu rekla dok smo bili u vezi da sam uvijek ja bila ta koja ostavlja i to ga ja uradilo na komplekse. I sinoć u emisiji je rekao da sam ostavila brak, a zašto ne bih njega. Konstantno želi da mi nabije osećaj krivice, kao, ja sam ovakva, onakva... Dok je bio sa mnom bila sam najbolja i najljepša. Primjećujem da i on i Dejan rade isto, prebacuju mi nešto da čuje onaj drugi. Sinoć sam shvatila koliko me je sramota da stojim pored njega, sa sve onim rukavima koji su savijeni", govorila je Dalila.

"Zakleo se u majku da više neće imati komunikaciju sa mnom i to je poštovao do danas. Prolazila sam pored njega kada sam krenula iz pušionice i čula sam kako mi dobacuje kao nešto 'mhm'. Dešavalo se i da nekada pokušava da dodirne moju ruku u prolazu. Ovo večeras što je bilo sam prećutala, kada je rekao da se ne pravi lom na Karićevoj slavi, da ne bi uradio ovo i ono i da ne bi 'udavio onog...'. To je mislio na Dejana, ali sam prećutala. Čula sam i kako je prišao Anđeli i pokušavao navodno da flertuje sa njom. Čak i sa Rešićkom kada sam komunicirala nešto se kao šalio. S kim god da ja komuniciram, eto ti njega da pokuša da mi izazove reakciju. Kažem ti, radi neke stvari kako bi me isprovocirao... Da sam ja danas rekla 'e, šta ti je budalo' kada je prošao pored mene ispala bih ja kreten, tako da onda bolje da ne kažem ništa. Nisam sigurna da li se to vidi napolju, pa mi je glupo da me nazove bolesnicom. Sinoć se zaista trudio da se sprda sa Irmom, jer zna koliko mi je to smiješno...ali ja se nisam nasmijala. Gledam ga kao na svoju najveću grešku s kojom moram da živim, grešku koju ima dve noge i hoda. Da je on mene ostavio na lijep način, pa koliko god da je trajalo, nije važno... Da je na bilo koji način ljudski rekao da ne može da bude sa mnom, sve bi bilo drugačije. U Amidžiju je takođe sve lagao, voljela bih da se to ponovi, možda čak i sve troje da budemo tu... Na sve to me još pljuje i ponižava, ne znam...", pričala je Dalila.

"U više navrata je rekao da bi on volio da porazgovara sa tobom, ali ne može zbog Dejana da ne bio napravio karambol", nadovezao se voditelj.

"Toliko je emotivan i osjećajan. Stalno je pravio neke priče. Kad je Maja bila tu gledao je i često me je pitala da priznam, ali ja nisam željela uvijek da stajem na muku. Mislim da je on prema njoj ispao nefer, šta god da se desilo, ja nemam šta njoj da zamjerim. Čak je i Taki rekao da ja njoj ne mislim loše. On je taj koji je igrao dvostruku igru, djevojka ništa nije kriva. Ništa joj ne zamjeram. On je taj koji i od mene i od nje pravi negativca. I to što priča da ja plešem ovako ili onako, nije istina. Imala sam lijep kombinezon, super sam bila, baš naprotiv. On ne može da istoleriše moj odnos sa Dejanom, kao ni druženje ni sa jednim muškarcem i to što ja nisam ljubomorna ni prema jednoj djevojci koja mu se približi. Danas je stvarno cio dan pokušavao da obratim pažnju na njega, kada je vidio da od toga nema ništa, onda je bacao tanjire, čaše, flaše... Čula sam da je nešto rekao 'udavio bih ga kao mačku', Đedović ga je pitao na koga misli, ali je meni bilo glupo da se okrenem u tom trenutku", rekla je.