NEMA TIH PARA ZA KOJE BIH PJEVAO DOK LJUDI LEŽE PO BOLNICAMA! Halidu za 2 godine otkazano više od 50 nastupa

Pjevač narodne muzike Halid Bešlić govorio je o životu za vrijeme pandemije, kao i o tome kako je cjelokupna situacija uticala na njegov posao.

Halid je istakao da je mislio da će pandemija proći za nekoliko mjeseci i da za pola godine od početka pandemije nije poznavao nikoga ko je imao koronavirus. Zatim je čuo za nekolicinu poznanika, a sad je stanje takvo da i on danas živi u izolaciji u strahu od virusa.

"U neka normalna vremena imao sam po 10, 15, 20 svirki mjesečno. Otkad je korona, bilo ih je ukupno deset. Deset nastupa u dvije godine", ispričao je pjevač i dodao:

"Veći problem od same korone je to što ljudi neće da se vakcinišu. Kad bismo se svi vakcinisali, ublažili bismo širenje virusa za 80, ako ne i 90 posto. Uvijek sam za to da se poštuje sve što naučnici kažu. Naravno da još ima onih koji govore nebuloze, pričaju da je virus namještaljka. Zar je od namještaljke umrlo nekoliko miliona ljudi na svijetu?", smatra on i priznaje da strepi za svoje najmilije.

"Šta će biti, biće. Moje je prošlo, samo neka djeca budu dobro. I ovo će završiti, a važno je da svi do tada ostanemo zdravi", poručuje.

U ove dvije godine otkazano mu je pedesetak nastupa - od Istanbula, Dubaija, zapadne Europe, Amerike, Kanade... A nakon toga je i sam počeo da odbija velike iznose za nastupe na privatnim zabavama.

"Ne želim da pjevam dok ljudi leže po bolnicama, nema tih para, sve sam odbio. Ja ne treba da se dokazujem, zapjevam za svoju dušu kad mi dođe i poštujem pravila. Biće vremena za pjesmu, a ostali neka rade šta im je volja", zaključuje.