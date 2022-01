DEJAN PETROVIĆ ZA DLAKU IZBJEGAO SMRT: Zaspao za volanom, ovo ga spasilo da ne upadne u jezero - "Slavim svetog Iliju"

Poznati muzičar progovorio je o traumi koju je doživio.

Trubač Dejan Petrović prije nekoliko godina imaoje saobraćajnu nesreću iz koje je jedva živu glavu izvukao. On je u trenutku zaspao za volanom i pukom srećom nije upao u jezero. Spasilala ga je grana od drveta, a kako se sve dogodilo na praznik, Dejan kaže da ga je to mnogo promijenilo.

"To je bilo na svetog Iliju, koga sam i počeo od te godine da prekađujem i da slavim. Promijenilo je dosta toga to u meni. Za svakog normalnog i pametnog čovjeka bi ta nesreća uticala da promeniš dosta stvari na bolje. Od tada imam vozača koji me vozi, koji se samo bavi time i zadužen je za bezbjednost na putu. Ono što vozim, to je gradska vožnja do Zlatibora eventualno. Ne vozim nikada kada sam umoran, čovjek je tu. Kada god krenem na neki dalji put, pa makar i od Užica do Zlatibora, čovjek je tu za volanom", rekao je Dejan.

Dejan je vrlo vrijedan i uspješan u svojoj branši, a kako je pandemija korona virusom smanjila nastupe, Dejan kaže da je to vrijeme iskoristio na najbolji način.

"Prijalo mi je u tom jednom pogledu odmora i provođenju vremena sa familijom. Nedostajale su mi svirke, ljudi publika, muzika. Ne može niko da kaže da finansijski nije uticalo, bezbroj koncerata je otkazano. Bogu hvala izgurali smo i što je najbitnije ostali smo zdravi", rekao je Dejan.

Svojevremeno ovaj vrsni trubač svirao je i Maradoni, a na to iskustvo posebno je ponosan.

"Veliko zadovoljstvo i velika čast mi što sam imao priliku da mu sviram. Što bi mi rekli, svirao sam mu stvarno na uvce. Čovjek je toliko bio pozitivan i pun energije. Mi smo svirali neka dva sata, on je dva sata neprestano igrao uz našu muziku. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam mogao da upoznam takvu svetsku facu i što sam mogao svoj zanat pred njim da predstavim", zaključuje Petrović za Blic, a evo kako je bilo na jednom od njegovih koncerata: