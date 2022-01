"BILO JE STRAŠNO, JEDVA SAM SE IZVUKAO": Aco Pejović o borbi sa koronom! Drugi put ga virus potpuno slomio!

Pjevač Aco Pejović otkrio je da je jedva podnio borbu sa virusom.

Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel

Pjevač Aco Pejović sredinom decembra zarazio se korona virusom drugi put, a kako je i sam otkrio, nije bilo lako da se izbori sa virusom. On je iz izolacije izašao pred doček Nove godine, koji je proveo radno.

"Korona me je načisto slomila! Ne volim puno o tome da pričam, rečeno je da sam prehlađen i da je to bila lagana prehlada, ali to je bilo baš strašno, jedva sam se izvukao. Nemam, hvala Bogu, nikakvih posledica, i to je bio drugi put da sam imao koronu. Baš kažem, da se nisam vakcinisao, ko zna kako bi bilo... Dobro sam na kraju prošao", kaže Pejović, pa nastavlja:

"Bog čovjeku daje neke prepreke u životu koje moraš da prebrodiš, što te ne ubije, to te ojača. To su neka iskušenja koja moraš da prođeš, to se jednostavno nametne i da ih nema, možda ne bi bilo ni zanimljivo. Sve je to dio života."

Iako je posao estrade dosta smanjen od kada je pandemija u svijetu, pjevač otkriva da ove godine ipak nije poželio da se to stanje popravi.

"U Novoj godini nisam poželio koncerte, jer znam da ih neće biti. Dok ne prođe cijela ova situacija, ne želim o tome da razmišljam. Glupo je da se ponavljam kao papagaj, ali jedino što zaista želim jeste zdravlje. To je danas najbitnije, sve ostalo je usputno. Biće svega, biće i novih pjesama, novi album, možda od marta, vidjećemo", zaključio je pjevač u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Uz Acu je tokom borbe sa korona virusom sve vrijeme bila supruga Biljana, a evo kako ona izgleda: