BAKA ME JE KRILA ISPOD KREVETA, PLAŠILA SE ZALUTALIH METAKA! Karleuša o detinjstvu i periodu kada se osećala ODBAČENO!

Jelena Karleuša nastupiće ispred srpske Skupštine u najluđoj noći, a pred sam kraj ove godine prisetila se svog detinjstva i otkrila detalje spektakularnog nastupa za Novu godinu!

Izvor: Prva tv screenshot

Pevačica Jelena Karleuša u novogodišnjoj noći imaće čak dva nastupa - prvi ispred Skupštine u Beogradu, gde će pevati i njene koleginice Marija Šerifović i Sara Jovanović, a zatim i u jednom klubu.

Pred najluđu noć Karleuša se prisetila svog detinjstva i otkrila kakve emocije je vežu za sam doček, kao i koliko su se novogodišnji praznici promenili od vremena kada ga je slavila sa mamom Divnom, u odnosu na ove danas.

"Ono što pamtim najviše je Divnino kuvanje i miris iz kuhinje. Ona je kuvala najbolje na svetu. I to ne kažem samo zato što je ona moja mama, već zaista nikad pre, a ni posle nisam probala tako dobra jela kao što je ona spremala. Ona je bila veoma posvećena svom poslu, često je radila za Novu godinu, vodila program… Tako da sam ja najviše vremena provodila sa bakom, koja me je krila u ponoć ispod kreveta jer se plašila da će zalutali metak da me pogodi… Na čuvenoj Fontani su pucali neverovatno mnogo, devedesetih", rekla je kroz smeh pevačica za i dodala:

"Bez obzira što ja sada živim preko mosta, ja sam novobeograđanka u srcu. Fontana je mesto gde sam se rodila, odrasla, išla u školu i prošla vatreno krštenje jedne 'čudne' devojčice u školi koja se odmalena učila da bude izložena odbacivanju od društva. Sve to me je jako ojačalo da danas budem ovo što jesam".

"Pojaviću se na jedan spektakularan način, u nečemu jako interesantnom, a to će izazvati veliku pažnju i euforiju. Uopšte neću biti u garderobi.Tek kada dođem do bine ću nešto nagrnuti jer će biti hladno. Srećna sam i počastvovana što je veliko interesovanje. Ovo mesto jako volim jer je ovo pravi beogradski klub. Ja sam Beogradjanka, a ovde se najbolje osećam. Poznata sam kao izdržljiva, mogu dugo da pevam i igram, tako da neće biti problema što nastupam na dva mesta za Novu godinu".