"HTJELI SU DA SE OBOGATE NA MOJ RAČUN": Ceca brutalno iskrena o roditeljima - "Mama i tata mi to nikad nisu oprostili"

Pjevačica je iskreno progovorila o svom djetinjstvu i odnosu sa roditeljima.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Svetlana Ceca Ražnatović odrasla je u Žitorađi, pored majke učiteljice Mire i oca ekonomiste Slobodana, koji su joj oduvjek bili najveća podrška u životu, ali priznaje da joj jednu stvar nikada nisu oprostili.

"Kad sam se rodila i prvi put zaplakala, moj tata je rekao: "Rodila se pjevačica!" Kao da je predvidio moju buduću karijeru! Posle 17 mjeseci na svijet je došla Lidija i vremenom smo postale najbolje drugarice. To smo i danas! Ona je druga majka mojoj djeci, a ja njenoj. Vrlo smo strogo vaspitavane, roditelji su nam postavljali granice i držali ih se. Sjećam se da nam je jednog ljeta, kad se izlazilo tek u deset uveče, mama rekla: "Možete da izađete u devet, i kad pomislim da ste tamo, da ste već ovdje. Ako vam se ne sviđa, meni je još bolje, ostanite kod kuće", govori Ceca i dodaje da je vrlo slična ocu:

"Oboje smo veseli i pitomi ljudi! Volimo muziku. Kada sluša neku moju pjesmu na radiju ili televiziji, kaže: "Jao, pjeva moja dalja rođaka iz Beograda." To me uvijek nasmije", otkrila je Cea uz osmjeh.

Izvor: YouTube/MONDO Crna Gora

Prvi javni nastup imala je u devetoj godini, a kada je sa 13 zapjevala u jednom hotelu na Crnogorskom primorju, zapazio ju je harmonikaš Mirko Kodić. Pomogao joj je da 1988. godine snimi ploču, a sa hitom "Cvetak zanovetak" na festivalu Ilidža osvojila je nagradu publike i stručnog žirija.

"Otac je išao sa mnom na sve nastupe, pazio je da mi se ništa loše ne desi! Štitio me je od raznih menadžera, koji su samo gledali kako da se obogate na tuđ račun. Nije dozvoljavao da neko manipuliše mnome. Vozio me je na nastupe i vraćao kući. To je i za njega i za mene bilo naporno, ali sam mu zahvalna", priča Ražnatovićeva, koja priznaje da joj majka i otac nikada nisu oprostili to što nema fakultetsku diplomu:

"Bila sam odličan đak i planirala sam da studiram psihologiju, ali me je život odveo na drugu stranu. Vjerovali ili ne, sav moj uspjeh i ogromna karijera nikada nisu bili dovoljni mojim roditeljima. Nisu mi oprostili to što nisam nastavila da se školujem i završila fakultet."