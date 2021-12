"SVE JE BILO CRNO, MRAČNO I SAMO SAM JELA": Anastasija o najtežem periodu u životu! Ugojila se, Ceca je nije prepoznala

Pevačica Anastasija Ražnatović osvrnula se na najteži period u životu.

Anastasija Ražnatović prošla je veoma teške trenutke u svom detinjstvu, a o nekim stvarima je tek nedavno progovorila u javnosti. Njena majka Svetlana Ceca Ražnatović nosila je nanogicu i bila razapeta na svim naslovnim stranama, a kako je mnogo vezana za majku, Anastasiji je ovo možda i najteži period.

Ceca je u tom periodu rešila da skloni decu na Kipar, rekla im da ona mora na put, a deci je to bilo vrlo stresno.

"U periodu kada je mama imala nanogicu, Veljko i ja smo zbog cele hajke preseljeni na Kipar. Pala sam u depresiju, nije mi bilo ni do čega, teško sam to podnosila. Samo sam tražila neki spas, tu prazninu da popunim hranom. I prosto, bilo mi je teško da se uklopim, sve je bilo crno, mračno, samo sam jela. Ugojila sam se toliko da me je mama jedva prepoznala kada smo se vratili", rekla je Anastasija u emisiji "Preživeli".

Mlada Ražnatovićka je tek kada je odrasla shvatila neke stvari o tom periodu, pa tvrdi da je njena majka najpametnija što se nikad nije oglašavala povodom hapšenja.

