"DA LI SE ON PRVI RAZVEO? NIJE!" Keba sa suzama u očima prvi put progovorio o Severini i Igoru, uvijek će mi nedostajati

Keba se poslije dužeg vremena oglasio na temu razvoda sina Igora i bivše snajke.

Pjevač Dragan Kojić Keba prvi put je progovorio o razvodu njegovog sina Igora Kojića i Severine, o čemu je do sada izbjegavao da priča u medijima, iako su svi brujali o tome.

Poslije duge medijske ćutnje o razvodu sina i popularne pjevačice, Keba je konačno prokomentarisao bivšu snajku.

"Ne izbjegavam da pričam o toj temi. Ali nisam savjetovao sina ni prije razvoda, ni poslije. Niti je on to tražio od mene. Zreo je čovjek. Što se tiče toga, da li se on prvi razveo? Nije. Prošlost neka ostane u prošlosti", počeo je pjevač za Kurir, a na pitanje da li žali što mu Seve više nije snajka, pokušao je da vrda.

"To je lično moja stvar da li mi je žao ili nije. Nijedan rastanak nije lak i nije lako reći 'svejedno'", odgovorio je.

Kojić se dotakao i pjevačicinog sina, kojeg je gledao kao unuka, pa je sada sa tugom u očima i glasu rekao da mu mališan nedostaje.

"Volim ga, kao i uvek, najviše na svijetu. I uvijek će mi nedostajati", priznao je Keba.